https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-روسيا-لمكافحة-تمجيد-النازية-1071246359.html
الأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا لمكافحة تمجيد النازية
الأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا لمكافحة تمجيد النازية
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارًا روسيًا لمكافحة تمجيد النازية، بأغلبية 120 صوتا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T21:19+0000
2022-12-15T21:19+0000
2022-12-15T21:21+0000
الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار ألمانيا النازية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب".وحصل القرار على أغلبية 120 صوتا مقابل 50 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.وصوتت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ضد القرار.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الشهر الماضي، أن الجنود الأوكرانيين يُستخدمون كوقود للمدافع، مشيرا إلى أن من يرفض الامتثال للأوامر يقتل رميا بالرصاص.واعتبر أن هذا "دليل على انتشار النظام النازي" في أوكرانيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، إن "روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويمولونهم. يستخدمونهم بالفعل كوقود للحرب، وهذا دون أي مبالغة. لا يأخذون بالاعتبار عدد الخسائر، ولا يولون أي اهتمام لذلك. وأولئك الذين يتصرفون بشكل خاطئ -حسب اعتقادهم- يقتلون رميا بالرصاص".هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220819/أمين-عام-الناتو-يحضر-تجمع-مناصري-النازيين-الجدد--1066607737.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار ألمانيا النازية
الجمعية العامة للأمم المتحدة, أخبار ألمانيا النازية
الأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا لمكافحة تمجيد النازية
21:19 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 21:21 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارًا روسيًا لمكافحة تمجيد النازية، بأغلبية 120 صوتا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة
، اعتمدت "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب".
وحصل القرار على أغلبية 120 صوتا مقابل 50 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ضد القرار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الشهر الماضي، أن الجنود الأوكرانيين يُستخدمون كوقود للمدافع، مشيرا إلى أن من يرفض الامتثال للأوامر يقتل رميا بالرصاص.
واعتبر أن هذا "دليل على انتشار النظام النازي
" في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، إن "روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويمولونهم. يستخدمونهم بالفعل كوقود للحرب، وهذا دون أي مبالغة. لا يأخذون بالاعتبار عدد الخسائر، ولا يولون أي اهتمام لذلك. وأولئك الذين يتصرفون بشكل خاطئ -حسب اعتقادهم- يقتلون رميا بالرصاص".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".