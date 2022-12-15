عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمم-المتحدة-مساعدات-المتضررين-من-فيضانات-باكستان-ستنفذ-خلال-أسابيع--1071237085.html
الأمم المتحدة: مساعدات المتضررين من فيضانات باكستان ستنفذ خلال أسابيع
الأمم المتحدة: مساعدات المتضررين من فيضانات باكستان ستنفذ خلال أسابيع
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن المساعدات الغذائية الطارئة المخصصة للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان سوف تنفد في يناير/ كانون الثاني، بعد جمع... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:52+0000
2022-12-15T14:52+0000
باكستان
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068734444_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_76f96765a90fbb34ddfc4a2c25b85a69.jpg
جاء هذا في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة المقيم لشؤون باكستان جوليان هارنيس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد، بحسب "فرانس برس".وقال هارنيس:" هذا مصدر قلق بالغ لنا لتأمين الأمن الغذائي خلال الأيام والأسابيع المقبلة للأشخاص المتضررين جراء الأمطار".وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء للحصول على أكثر من 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.وأضاف المسؤول الأممي: "الاستجابات الطارئة الأخرى في جميع أنحاء العالم تحصل على نسبة أعلى بكثير من الاستجابة ونحن لا نحصل على هذا التمويل هنا".تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-وزراء-باكستان-يؤكد-حاجة-بلاده-إلى-مساعدة-فورية-لإعادة-تأهيل-33-مليون-شخص-تضرروا-من-الفيضانات-1068986974.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068734444_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fee92b1bfe6c9935cc90d66eda2fded4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
باكستان, منظمة الأمم المتحدة
باكستان, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: مساعدات المتضررين من فيضانات باكستان ستنفذ خلال أسابيع

14:52 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / Fida Hussainفتاة تجلس على سرير أطفال وهي تعبر الشارع الذي غمرته المياه في صحبت پور في منطقة جعفر آباد في مقاطعة بلوشستان، باكستان في 4 أكتوبر 2022.
فتاة تجلس على سرير أطفال وهي تعبر الشارع الذي غمرته المياه في صحبت پور في منطقة جعفر آباد في مقاطعة بلوشستان، باكستان في 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / Fida Hussain
تابعنا عبرTelegram
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن المساعدات الغذائية الطارئة المخصصة للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان سوف تنفد في يناير/ كانون الثاني، بعد جمع ثلث التمويل المستهدف فقط.
جاء هذا في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة المقيم لشؤون باكستان جوليان هارنيس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد، بحسب "فرانس برس".
الناس من المناطق المتضررة من الفيضانات ينتظرون تلقي الغذاء الذي وزعه صندوق الرعاية الاجتماعية سايلاني، في لال باغ، مقاطعة السند، باكستان، 13 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
رئيس وزراء باكستان يؤكد حاجة بلاده إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات
13 أكتوبر, 12:43 GMT
وقال هارنيس:" هذا مصدر قلق بالغ لنا لتأمين الأمن الغذائي خلال الأيام والأسابيع المقبلة للأشخاص المتضررين جراء الأمطار".
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء للحصول على أكثر من 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.
وأضاف المسؤول الأممي: "الاستجابات الطارئة الأخرى في جميع أنحاء العالم تحصل على نسبة أعلى بكثير من الاستجابة ونحن لا نحصل على هذا التمويل هنا".
تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала