https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمم-المتحدة-مساعدات-المتضررين-من-فيضانات-باكستان-ستنفذ-خلال-أسابيع--1071237085.html
الأمم المتحدة: مساعدات المتضررين من فيضانات باكستان ستنفذ خلال أسابيع
الأمم المتحدة: مساعدات المتضررين من فيضانات باكستان ستنفذ خلال أسابيع
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن المساعدات الغذائية الطارئة المخصصة للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان سوف تنفد في يناير/ كانون الثاني، بعد جمع... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:52+0000
2022-12-15T14:52+0000
2022-12-15T14:52+0000
باكستان
منظمة الأمم المتحدة
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جاء هذا في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة المقيم لشؤون باكستان جوليان هارنيس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد، بحسب "فرانس برس".وقال هارنيس:" هذا مصدر قلق بالغ لنا لتأمين الأمن الغذائي خلال الأيام والأسابيع المقبلة للأشخاص المتضررين جراء الأمطار".وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء للحصول على أكثر من 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.وأضاف المسؤول الأممي: "الاستجابات الطارئة الأخرى في جميع أنحاء العالم تحصل على نسبة أعلى بكثير من الاستجابة ونحن لا نحصل على هذا التمويل هنا".تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-وزراء-باكستان-يؤكد-حاجة-بلاده-إلى-مساعدة-فورية-لإعادة-تأهيل-33-مليون-شخص-تضرروا-من-الفيضانات-1068986974.html
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باكستان, منظمة الأمم المتحدة
باكستان, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: مساعدات المتضررين من فيضانات باكستان ستنفذ خلال أسابيع
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن المساعدات الغذائية الطارئة المخصصة للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان سوف تنفد في يناير/ كانون الثاني، بعد جمع ثلث التمويل المستهدف فقط.
جاء هذا في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة
المقيم لشؤون باكستان جوليان هارنيس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد، بحسب "فرانس برس".
وقال هارنيس:" هذا مصدر قلق بالغ لنا لتأمين الأمن الغذائي خلال الأيام والأسابيع المقبلة للأشخاص المتضررين جراء الأمطار".
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء للحصول على أكثر من 816 مليون دولار، لكنها قالت إن وكالاتها والمنظمات غير الحكومية الأخرى لم تتلق سوى 262 مليون دولار من المانحين الدوليين.
وأضاف المسؤول الأممي: "الاستجابات الطارئة
الأخرى في جميع أنحاء العالم تحصل على نسبة أعلى بكثير من الاستجابة ونحن لا نحصل على هذا التمويل هنا".
تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.