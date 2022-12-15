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الأمن العام: إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمعان جنوبي الأردن
https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمن-العام-إصابة-ضابط-وضابط-صف-بعيارات-نارية-في-منطقة-الحسينية-بمعان-جنوب-الأردن--1071248094.html
الأمن العام: إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمعان جنوبي الأردن
الأمن العام: إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمعان جنوبي الأردن
أعلن الأمن العام الأردني، صباح اليوم الجمعة، اصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية في محافظة معان، لافتا إلى أنهما قيد العلاج. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T23:27+0000
2022-12-15T23:32+0000
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العالم العربي

الأمن العام: إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمعان جنوبي الأردن

23:27 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 23:32 GMT 15.12.2022)
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أعلن الأمن العام الأردني، صباح اليوم الجمعة، اصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية في محافظة معان، لافتا إلى أنهما قيد العلاج.
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