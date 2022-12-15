https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمن-العام-الأردني-سنضرب-بيد-من-حديد-على-كل-من-يحاول-تهديد-أمن-الأردن-1071247749.html

الأمن العام الأردني: سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد أمن الأردن

الأمن العام الأردني: سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد أمن الأردن

أكدت مديرية الأمن العام في الأردن، الخميس، أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

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وشددت المديرية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية،على أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وذلك خلفية مقتل نائب مدير شرطة معان جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.ونعت المديرية العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية في محافظة معان.واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.ياتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.وتزداد أزمة إضراب قطاع الشاحنات والنقل حيث توسعت صور الإضراب لتصل إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، فيما لم ينجح قرار حكومي في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة، وفقا لـ"لشرق الأوسط".

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