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الاتحاد الأوروبي يوضح سبب التأخر في الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يوضح سبب التأخر في الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، موضحا أن التأخر في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو يرجع إلى الرغبة في منع... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T22:44+0000
2022-12-15T22:44+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية :"يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات (ضد روسيا)، "لافتا إلى أن التأخير في الإعلان لمدة ساعة أو ساعتين يرجع إلى ضرورة التحقق من الإجراءات الإدارية ... فضلا عن الرغبة في منع حدوث أزمة غذائية".ومساء اليوم الخميس، أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي، الموافقة مبدئيا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/بولندا-وليتوانيا-تقترحان-تمديد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-مرة-في-السنة-وليس-مرة-كل-6-أشهر--1071247485.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم

الاتحاد الأوروبي يوضح سبب التأخر في الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

22:44 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، موضحا أن التأخر في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو يرجع إلى الرغبة في منع حدوث أزمة غذائية.
بروكسل - سبوتنيك. وقال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية :"يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات (ضد روسيا)، "لافتا إلى أن التأخير في الإعلان لمدة ساعة أو ساعتين يرجع إلى ضرورة التحقق من الإجراءات الإدارية ... فضلا عن الرغبة في منع حدوث أزمة غذائية".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر
22:26 GMT
ومساء اليوم الخميس، أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي، الموافقة مبدئيا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.
وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
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Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:23 GMT
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