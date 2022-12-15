https://sputnikarabic.ae/20221215/الاتحاد-الأوروبي-يوضح-سبب-التأخر-في-الإعلان-عن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1071247629.html

الاتحاد الأوروبي يوضح سبب التأخر في الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يوضح سبب التأخر في الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، موضحا أن التأخر في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو يرجع إلى الرغبة في منع... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T22:44+0000

2022-12-15T22:44+0000

2022-12-15T22:44+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وقال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية :"يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات (ضد روسيا)، "لافتا إلى أن التأخير في الإعلان لمدة ساعة أو ساعتين يرجع إلى ضرورة التحقق من الإجراءات الإدارية ... فضلا عن الرغبة في منع حدوث أزمة غذائية".ومساء اليوم الخميس، أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي، الموافقة مبدئيا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221215/بولندا-وليتوانيا-تقترحان-تمديد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-مرة-في-السنة-وليس-مرة-كل-6-أشهر--1071247485.html

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