https://sputnikarabic.ae/20221215/البرلمان-الكويتي-يناقش-فرض-ضريبة-على-التحويلات-المالية-الخارجية-للوافدين-1071220230.html

البرلمان الكويتي يناقش فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين

البرلمان الكويتي يناقش فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين

ذكرت تقارير إعلامية أن البرلمان الكويتي سوف يناقش اليوم مقترحا يفرض بمقتضاه ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T09:25+0000

2022-12-15T09:25+0000

2022-12-15T09:25+0000

العالم العربي

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن اللجنة المالية في البرلمان الكويتي ستناقش اليوم مقترحا لقانون يفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.وكان البرلمان الكويتي قد فرض في أبريل/ نيسان من العام 2018 ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، بلغت نسبتها 1% على المبلغ من دينار حتى 99 ديناراً و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 حتى 499، و5% لأي حوالة تزيد عن 500 دينار.ويدلل المنتقدون بأن هذه الضريبة ستخلق "سوقاً سوداء للتحويلات المالية، بالاضافة الى ضررها على سمعة الكويت وعلاقاتها دولياً وتسببها في رفع الأسعار بشكل أو بآخر".يشار إلى أن إحصائية صادرة عن بنك الكويت ‏المركزي الكويت، كانت قد كشفت عن أن مجمل تحويلات الأجانب العاملين في الكويت خلال النصف الأول من 2019 بلغ 2.1 مليار دينار، حيث بلغت تحويلات العمالة في الربع الثاني نحو 1.2 مليار دينار، أما في الربع الأول من العام فبلغت 947.9 مليون دينار.طالع أيضا: الكويت... لجنة برلمانية تطالب بفرض الضرائب على تحويلات الوافدين فقط

https://sputnikarabic.ae/20191107/21-مليار-دينار-تحويلات-الوافدين-في-الكويت-والكشف-عن-إنفاق-الكويتيين-على-السفر-للخارج-1043348471.html

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