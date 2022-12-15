https://sputnikarabic.ae/20221215/البنك-المركزي-العماني-يرفع-أسعار-الفائدة-بمقدار-50-نقطة-أساس-1071217576.html
البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
رفع البنك المركزي العُماني سعر الفائدة، اليوم الخميس، على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 50... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:53+0000
2022-12-15T07:53+0000
2022-12-15T07:53+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية عن البنك المركزي العماني بيانا قال فيه إن قرار رفع الفائدة جاء تماشيا مع السياسة النقدية للبنك وأنه يهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.في السياق ذاته، طالب البنك المركزي البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرا لوفرة السيولة في النظام المصرفي العماني.يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أمس الأربعاء، في أول تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.وأعلن المجلس رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر ديسمبر/ كانون الأول، بناء على بيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، ما سمح للبنك المركزي لأول مرة هذا العام في بخفض حدة إجراءاته النقدي الرامية إلى كبح جماح ضغوط الأسعار الأسوأ منذ أربعة عقود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
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رفع البنك المركزي العُماني سعر الفائدة، اليوم الخميس، على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 50 نقطة أساس، ليصبح 5%.
ونقلت صحيفة
"الرؤية" العمانية عن البنك المركزي العماني بيانا قال فيه إن قرار رفع الفائدة جاء تماشيا مع السياسة النقدية للبنك وأنه يهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وأضاف البيان أن القرار يتضمن عددا من المزايا للسلطنة، من بينها استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
في السياق ذاته، طالب البنك المركزي البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرا لوفرة السيولة في النظام المصرفي العماني.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أمس الأربعاء، في أول تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وأعلن المجلس رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر ديسمبر/ كانون الأول، بناء على بيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، ما سمح للبنك المركزي لأول مرة هذا العام في بخفض حدة إجراءاته النقدي الرامية إلى كبح جماح ضغوط الأسعار الأسوأ منذ أربعة عقود.