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https://sputnikarabic.ae/20221215/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-ترى-إمكانية-لاستبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-الدولي-1071246232.html
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى إمكانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى إمكانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترغب في استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، لكنها لا ترى إمكانية لفعل ذلك حاليا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T21:14+0000
2022-12-15T21:15+0000
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وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: "إذا كانت هناك طريقة تسمح بمنع روسيا من المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنا استخدمناها فورا".وأضافت "للأسف نحن لا نرى إمكانية تغيير قواعد الأمم المتحدة".وأشارت الناطقة باسم البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية "تركز على عزل روسيا على الساحة الدولية ومحاسبتها" على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.وسبق وأن دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي آلية تنص على إمكانية استبعاد أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية من مجلس الأمن.ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 5 أعضاء دائمين هم: روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.
https://sputnikarabic.ae/20220630/ميدفيديف-يعلق-على-دعوة-زيلينسكي-لاستبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-الدولي-1064459032.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: واشنطن لا ترى إمكانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

21:14 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 21:15 GMT 15.12.2022)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترغب في استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، لكنها لا ترى إمكانية لفعل ذلك حاليا.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: "إذا كانت هناك طريقة تسمح بمنع روسيا من المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنا استخدمناها فورا".

وأضافت "للأسف نحن لا نرى إمكانية تغيير قواعد الأمم المتحدة".

وأشارت الناطقة باسم البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية "تركز على عزل روسيا على الساحة الدولية ومحاسبتها" على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
30 يونيو, 11:41 GMT
وسبق وأن دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي آلية تنص على إمكانية استبعاد أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية من مجلس الأمن.

ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 5 أعضاء دائمين هم: روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.
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