https://sputnikarabic.ae/20221215/الجيش-الأوكراني-يطلق-40-صاروخ-غراد-على-مقاطعات-فوروشيلوفسكي-وكييف-في-مدينة-دونيتسك-1071212488.html
الجيش الأوكراني يطلق 40 صاروخ غراد على مقاطعات فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك
الجيش الأوكراني يطلق 40 صاروخ غراد على مقاطعات فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق (JCCC) إن الجيش الأوكراني أطلق، صباح الخميس، 40 صاروخا من أنظمة قاذفات صواريخ... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T04:29+0000
2022-12-15T04:29+0000
2022-12-15T04:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب على تيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 7:00 صباحا [بالتوقيت المحلي، الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش] - قرية تونينكي - مدينة دونيتسك (فوروشيلوفسكي، مقاطعات كييف): لقد تم إطلاق 40 صاروخا من بي إم-21 غراد".هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221214/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-مضادا-لـ3-مجموعات-أوكرانية-وتحيد-60-جنديا--1071190200.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني يطلق 40 صاروخ غراد على مقاطعات فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك
04:29 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 04:49 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق (JCCC) إن الجيش الأوكراني أطلق، صباح الخميس، 40 صاروخا من أنظمة قاذفات صواريخ متعددة "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال المكتب على تيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 7:00 صباحا [بالتوقيت المحلي، الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش] - قرية تونينكي - مدينة دونيتسك (فوروشيلوفسكي، مقاطعات كييف): لقد تم إطلاق 40 صاروخا من بي إم-21 غراد".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.