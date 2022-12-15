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https://sputnikarabic.ae/20221215/الجيش-السوري-يضبط-ذخائر-ويداهم-أوكار-فلول-داعش-في-ريف-دير-الزور-صور-1071237211.html
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور... صور
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور... صور
عثرت الجهات المختصة على نفق كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظورة في روسيا والعديد من الدول) في ريف ديرالزور الشرقي يحتوي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة وكتب و... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:50+0000
2022-12-15T14:50+0000
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وتمكنت قوات الجيش العربي السوري المنتشرة في ريف دير الزور الشرقي من العثور على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة لفلول التنظيم الإرهابية في المنطقة. وتأتي هذه العملية في إطار متابعة العمليات العسكرية التي يقودها الجيش السوري في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في بادية دير الزور.وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تم تحييد 24 مسلحا، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور... صور

14:50 GMT 15.12.2022
© Sputnikالجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول داعش في ريف دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik
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عثرت الجهات المختصة على نفق كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظورة في روسيا والعديد من الدول) في ريف ديرالزور الشرقي يحتوي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة وكتب و معدات مختلفة.
وتمكنت قوات الجيش العربي السوري المنتشرة في ريف دير الزور الشرقي من العثور على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة لفلول التنظيم الإرهابية في المنطقة.

وأكد مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن الجهات المختصة خلال عمليات البحث والتحري وبالتعاون مع الأهالي في المنطقة تمكنت من العثور على نفق كان يستخدمه تنظيم (داعش) الإرهابي في ريف ديرالزور الشرقي يحتوي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة وكتب و معدات مختلفة تمت مصادرتها .

© Sputnikالجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول داعش في ريف دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور
© Sputnik
وتأتي هذه العملية في إطار متابعة العمليات العسكرية التي يقودها الجيش السوري في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في بادية دير الزور.
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تم تحييد 24 مسلحا، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.
© Sputnikالجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول داعش في ريف دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكار فلول "داعش" في ريف دير الزور
© Sputnik
وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".
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