https://sputnikarabic.ae/20221215/الخارجية-الروسية-قلقون-بشأن-إغلاق-ممر-لاتشين-1071221094.html
الخارجية الروسية: قلقون بشأن إغلاق ممر لاتشين
الخارجية الروسية: قلقون بشأن إغلاق ممر لاتشين
عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن إغلاق ممر لاتشين، متوقعة أن يتم استعادة خطوط النقل هناك في المستقبل القريب. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:46+0000
2022-12-15T09:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا قلقة بشأن إغلاق ممر لاتشين، وتتوقع استعادة خطوط النقل المناسبة هناك في المستقبل القريب.وقالت: "نحن قلقون من إغلاق ممر لاتشين، بسبب الخلافات بين الأطراف حول تطوير رواسب خام"، لافتة إلى أن "وزارة الدفاع الروسية وفرقة حفظ السلام الروسية تعمل بنشاط على تهدئة الوضع طوال هذه الأيام"، متوقعة "استعادة خطوط النقل الكاملة في المستقبل القريب جدا".وأوضحت المتحدثة أن ممر لاتشين يوفر حلقة وصل بين منطقة ناغورني كاراباخ وأرمينيا، ويخضع لسيطرة وحدة حفظ السلام الروسية، مشددة على أنه "من غير المقبول إعاقة حياة السكان المدنيين".ومنذ يوم الاثنين، أغلقت مجموعة من المواطنين الأذربيجانيين، طريقًا وحيدًا يمر بحكم القانون عبر منطقة لاتشين في أذربيجان.وقد وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين غير القانوني لأرمينيا في المنطقة، إضافة إلى ذلك، قطعت باكو إمدادات الغاز عن ناغورني كاراباخ، وفقًا لوسائل الإعلام الأرمينية، فيما وصفت يريفان الخطوة بأنها استفزاز من جانب باكو تهدف إلى التسبب في انهيار إنساني.طالع أيضا: وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو عن افتتاح ممر لاتشين... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-تأمين-حرية-التنقل-والآمن-على-طول-ممر-لاتشين-1071212066.html
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روسيا, العالم, أذربيجان, أرمينيا
روسيا, العالم, أذربيجان, أرمينيا
الخارجية الروسية: قلقون بشأن إغلاق ممر لاتشين
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عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن إغلاق ممر لاتشين، متوقعة أن يتم استعادة خطوط النقل هناك في المستقبل القريب.
موسكو - سبوتنيك. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا قلقة بشأن إغلاق ممر لاتشين، وتتوقع استعادة خطوط
النقل المناسبة هناك في المستقبل القريب.
وقالت: "نحن قلقون من إغلاق ممر لاتشين، بسبب الخلافات بين الأطراف
حول تطوير رواسب خام"، لافتة إلى أن "وزارة الدفاع الروسية وفرقة حفظ السلام الروسية تعمل بنشاط على تهدئة الوضع طوال هذه الأيام"، متوقعة "استعادة خطوط النقل الكاملة في المستقبل القريب جدا".
وأوضحت المتحدثة أن ممر لاتشين يوفر حلقة وصل بين منطقة ناغورني كاراباخ وأرمينيا، ويخضع لسيطرة وحدة حفظ السلام الروسية، مشددة على أنه "من غير المقبول إعاقة حياة السكان المدنيين".
وأضافت الدبلوماسية الروسية أن موسكو قلقة أيضًا من الاتهامات التي لا أساس لها والأعمال الاستفزازية ضد قوات حفظ السلام الروسية، والتي تأتي بنتائج عكسية.
ومنذ يوم الاثنين، أغلقت مجموعة من المواطنين الأذربيجانيين، طريقًا وحيدًا يمر بحكم القانون عبر منطقة لاتشين في أذربيجان.
وقد وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين غير القانوني لأرمينيا في المنطقة
، إضافة إلى ذلك، قطعت باكو إمدادات الغاز عن ناغورني كاراباخ، وفقًا لوسائل الإعلام الأرمينية، فيما وصفت يريفان الخطوة بأنها استفزاز من جانب باكو تهدف إلى التسبب في انهيار إنساني.