عربي
أردوغان: عرضت على بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع بشار الأسد
https://sputnikarabic.ae/20221215/الخارجية-الروسية-قلقون-بشأن-إغلاق-ممر-لاتشين-1071221094.html
الخارجية الروسية: قلقون بشأن إغلاق ممر لاتشين
الخارجية الروسية: قلقون بشأن إغلاق ممر لاتشين
عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن إغلاق ممر لاتشين، متوقعة أن يتم استعادة خطوط النقل هناك في المستقبل القريب. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:46+0000
2022-12-15T09:46+0000
روسيا
العالم
أذربيجان
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104370/47/1043704787_0:281:2643:1767_1920x0_80_0_0_4a5826512c177cda458969c7cb817009.jpg
موسكو - سبوتنيك. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا قلقة بشأن إغلاق ممر لاتشين، وتتوقع استعادة خطوط النقل المناسبة هناك في المستقبل القريب.وقالت: "نحن قلقون من إغلاق ممر لاتشين، بسبب الخلافات بين الأطراف حول تطوير رواسب خام"، لافتة إلى أن "وزارة الدفاع الروسية وفرقة حفظ السلام الروسية تعمل بنشاط على تهدئة الوضع طوال هذه الأيام"، متوقعة "استعادة خطوط النقل الكاملة في المستقبل القريب جدا".وأوضحت المتحدثة أن ممر لاتشين يوفر حلقة وصل بين منطقة ناغورني كاراباخ وأرمينيا، ويخضع لسيطرة وحدة حفظ السلام الروسية، مشددة على أنه "من غير المقبول إعاقة حياة السكان المدنيين".ومنذ يوم الاثنين، أغلقت مجموعة من المواطنين الأذربيجانيين، طريقًا وحيدًا يمر بحكم القانون عبر منطقة لاتشين في أذربيجان.وقد وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين غير القانوني لأرمينيا في المنطقة، إضافة إلى ذلك، قطعت باكو إمدادات الغاز عن ناغورني كاراباخ، وفقًا لوسائل الإعلام الأرمينية، فيما وصفت يريفان الخطوة بأنها استفزاز من جانب باكو تهدف إلى التسبب في انهيار إنساني.طالع أيضا: وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو عن افتتاح ممر لاتشين... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221215/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-تأمين-حرية-التنقل-والآمن-على-طول-ممر-لاتشين-1071212066.html
أذربيجان
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104370/47/1043704787_0:33:2643:2015_1920x0_80_0_0_55b58ccf05757eb2f3fb43fd802aea5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أذربيجان, أرمينيا
روسيا, العالم, أذربيجان, أرمينيا

الخارجية الروسية: قلقون بشأن إغلاق ممر لاتشين

09:46 GMT 15.12.2022
© ТАСС/POOL / الانتقال إلى بنك الصورماريا زخاروفا
ماريا زخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© ТАСС/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن إغلاق ممر لاتشين، متوقعة أن يتم استعادة خطوط النقل هناك في المستقبل القريب.
موسكو - سبوتنيك. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا قلقة بشأن إغلاق ممر لاتشين، وتتوقع استعادة خطوط النقل المناسبة هناك في المستقبل القريب.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
الأمم المتحدة تدعو إلى تأمين حرية التنقل والآمن على طول ممر لاتشين
00:44 GMT
وقالت: "نحن قلقون من إغلاق ممر لاتشين، بسبب الخلافات بين الأطراف حول تطوير رواسب خام"، لافتة إلى أن "وزارة الدفاع الروسية وفرقة حفظ السلام الروسية تعمل بنشاط على تهدئة الوضع طوال هذه الأيام"، متوقعة "استعادة خطوط النقل الكاملة في المستقبل القريب جدا".
وأوضحت المتحدثة أن ممر لاتشين يوفر حلقة وصل بين منطقة ناغورني كاراباخ وأرمينيا، ويخضع لسيطرة وحدة حفظ السلام الروسية، مشددة على أنه "من غير المقبول إعاقة حياة السكان المدنيين".

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن موسكو قلقة أيضًا من الاتهامات التي لا أساس لها والأعمال الاستفزازية ضد قوات حفظ السلام الروسية، والتي تأتي بنتائج عكسية.

ومنذ يوم الاثنين، أغلقت مجموعة من المواطنين الأذربيجانيين، طريقًا وحيدًا يمر بحكم القانون عبر منطقة لاتشين في أذربيجان.
وقد وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين غير القانوني لأرمينيا في المنطقة، إضافة إلى ذلك، قطعت باكو إمدادات الغاز عن ناغورني كاراباخ، وفقًا لوسائل الإعلام الأرمينية، فيما وصفت يريفان الخطوة بأنها استفزاز من جانب باكو تهدف إلى التسبب في انهيار إنساني.
طالع أيضا: وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو عن افتتاح ممر لاتشين... فيديو
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала