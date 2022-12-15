https://sputnikarabic.ae/20221215/الخارجية-المجرية-الاتفاقات-المبرمة-مع-قطر-وسلطنة-عمان-بشأن-توريد-النفط-هدفها-التنويع-1071223017.html
الخارجية المجرية: الاتفاقات المبرمة مع قطر وسلطنة عمان بشأن توريد النفط هدفها التنويع
الخارجية المجرية: الاتفاقات المبرمة مع قطر وسلطنة عمان بشأن توريد النفط هدفها التنويع
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الاتفاقات مع قطر وعمان بشأن توريد النفط والغاز للمجر لا تعني رفض العقود مع روسيا، بل تهدف إلى التنويع. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:22+0000
2022-12-15T10:22+0000
2022-12-15T10:22+0000
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وقال سيارتو في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني "عندما تتحدث المجر عن التنويع، فإننا لا نعني إغلاق بعض المصادر والتوجه إلى مصادر أخرى. إن تعريف التنويع ذاته هو القدرة على شراء الطاقة من أكبر عدد ممكن من المصادر ... والنفط من عمان هو أيضًا فرصة حقيقية في الفترة اللاحقة. أكبر عدد ممكن من المصادر، وأكبر عدد ممكن من الطرق - هذا هو هدفنا".هذا وعبر سيارتو، في وقت سابق، عن اعتزام بلاده توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع شركة "غازبروم" الروسية، بشأن زيادة إمدادات الغاز اليومية من روسيا .وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده: "مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".
https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-الخارجية-المجري-نعتزم-توقيع-اتفاق-مع-غازبروم-لزيادة-إمدادات-الغاز--1066979974.html
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العالم, عقود, المجر, قطاع الطاقة, قطر
العالم, عقود, المجر, قطاع الطاقة, قطر
الخارجية المجرية: الاتفاقات المبرمة مع قطر وسلطنة عمان بشأن توريد النفط هدفها التنويع
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أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الاتفاقات مع قطر وعمان بشأن توريد النفط والغاز للمجر لا تعني رفض العقود مع روسيا، بل تهدف إلى التنويع.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني "عندما تتحدث المجر عن التنويع، فإننا لا نعني إغلاق بعض المصادر والتوجه إلى مصادر أخرى. إن تعريف التنويع ذاته هو القدرة على شراء الطاقة من أكبر عدد ممكن من المصادر ... والنفط من عمان هو أيضًا فرصة حقيقية في الفترة اللاحقة. أكبر عدد ممكن من المصادر، وأكبر عدد ممكن من الطرق - هذا هو هدفنا".
وأضاف أن "المفاوضات جارية بالفعل بين الشركاء المجريين والعمانيين على مستوى المتخصصين والشركات بشأن إمكانية البدء في استيراد النفط والغاز الطبيعي من عمان".
هذا وعبر سيارتو، في وقت سابق، عن اعتزام بلاده توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع شركة "غازبروم" الروسية، بشأن زيادة إمدادات الغاز اليومية من روسيا .
وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده: "مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".