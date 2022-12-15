https://sputnikarabic.ae/20221215/السفارة-الأمريكية-لدى-تركيا-تنفي-مزاعم-ضلوع-زوج-القنصل-في-حادث-سير-1071241426.html
السفارة الأمريكية لدى تركيا تنفي ضلوع زوج القنصل في حادث سير
السفارة الأمريكية لدى تركيا تنفي ضلوع زوج القنصل في حادث سير
نفت السفارة الأمريكية لدى تركيا، اليوم الخميس، الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام بشأن تورط زوج القنصل الأمريكي جولي إديه في حادث سيارة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T17:42+0000
2022-12-15T17:42+0000
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وقالت السفارة في بيان عبر "تويتر": "زوج القنصل الأمريكي لم يكن منخرطا في حادث سير، ولم يكن متواجدا في إسطنبول وقت الحادث الذي أعلن عنه".وأضافت: "نحن في اتصال مع السلطات التركية حول هذا الأمر".وكانت مواقع تركية قد ذكرت أن "زوج القنصل الأمريكي تسبب في حادث سير في إسطنبول"، ونشرت صورا للحادث.وأضافت أنه أصيب نتيجة الحادث، ولكنه غادر مكان الواقعة مستخدما حصانته الدبلوماسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
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السفارة الأمريكية لدى تركيا تنفي ضلوع زوج القنصل في حادث سير
17:42 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
نفت السفارة الأمريكية لدى تركيا، اليوم الخميس، الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام بشأن تورط زوج القنصل الأمريكي جولي إديه في حادث سيارة.
وقالت السفارة في بيان عبر "تويتر": "زوج القنصل الأمريكي لم يكن منخرطا في حادث سير، ولم يكن متواجدا في إسطنبول وقت الحادث الذي أعلن عنه".
وأضافت: "نحن في اتصال مع السلطات التركية حول هذا الأمر".
وكانت مواقع تركية قد ذكرت أن "زوج القنصل الأمريكي تسبب في حادث سير في إسطنبول"، ونشرت صورا
للحادث.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن زوج القنصل الأمريكي، كان يقود سيارته وهو في حالة سُكر، صباح اليوم الخميس، واصطدم بالسيارة التي كانت أمامه.
وأضافت أنه أصيب نتيجة الحادث، ولكنه غادر مكان الواقعة مستخدما حصانته الدبلوماسية.