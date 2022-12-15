https://sputnikarabic.ae/20221215/السوداني-بعد-رفع-سعر-صرف-الدولار-وضع-العراق-المالي-في-أحسن-أحواله-1071245314.html
السوداني بعد رفع سعر صرف الدولار: وضع العراق المالي في أحسن أحواله
السوداني بعد رفع سعر صرف الدولار: وضع العراق المالي في أحسن أحواله
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أن وضع العراق المالي في أحسن أحواله، بعد قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر صرف... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:33+0000
2022-12-15T20:33+0000
2022-12-15T20:33+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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وأوضح في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت، نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.وتابع: "تؤكد الحكومة التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الحكومة العراقية تشدد على جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالميا، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه الإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد".ونقل موقع "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن مصدر في البنك المركزي العراقي قوله إن "الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".وأضاف المصدر أن "البنك المركزي العراقي باشر منذ أشهر بناء المنصة المذكورة بالتنسيق مع الجهات الدولية بهدف إحكام وتنظيم عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية وضمان فاعلية الرقابة عليها، كما تم وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها".ولفت المصدر إلى أن "المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة، لكن لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20221202/العراق-البنك-المركزي-يعلن-تجاوز-الاحتياطي-النقدي-حاجز-الـ90-مليار-دولار-لأول-مرة-1070782995.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السوداني بعد رفع سعر صرف الدولار: وضع العراق المالي في أحسن أحواله
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شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أن وضع العراق المالي في أحسن أحواله، بعد قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر صرف الدولار.
وأوضح في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت، نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية.
وتابع: "تؤكد الحكومة التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".
وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "الحكومة العراقية تشدد على جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالميا، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه الإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد".
ونقل موقع
"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن مصدر في البنك المركزي العراقي قوله إن "الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".
وأضاف المصدر أن "البنك المركزي العراقي باشر منذ أشهر بناء المنصة المذكورة بالتنسيق مع الجهات الدولية بهدف إحكام وتنظيم عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية وضمان فاعلية الرقابة عليها، كما تم وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها".
ولفت المصدر إلى أن "المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة، لكن لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي".