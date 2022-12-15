https://sputnikarabic.ae/20221215/السيسي-يطلب-من-أمريكا-مساعدة-مصر-على-التوصل-لاتفاق-حول-سد-النهضة-1071220898.html

السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة

السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من "الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T09:43+0000

2022-12-15T09:43+0000

2022-12-15T09:43+0000

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وقال السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، إن "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقق شيئاً جيداً وفقا للمعايير والأعراف الدولية، لا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك"، مضيفا: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".واعتبر المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر". من جهته، أكد بلينكن، أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.يأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

https://sputnikarabic.ae/20221211/ما-الدور-المتاح-للصين-لحل-الخلافات-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي؟-1071101193.html

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي