https://sputnikarabic.ae/20221215/السيسي-يطلب-من-أمريكا-مساعدة-مصر-على-التوصل-لاتفاق-حول-سد-النهضة-1071220898.html
السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة
السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من "الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:43+0000
2022-12-15T09:43+0000
2022-12-15T09:43+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0f/1071218535_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6732ec918ba5cdcf8ac8d6a8f12f6276.jpg
وقال السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، إن "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقق شيئاً جيداً وفقا للمعايير والأعراف الدولية، لا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك"، مضيفا: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".واعتبر المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر". من جهته، أكد بلينكن، أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.يأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
https://sputnikarabic.ae/20221211/ما-الدور-المتاح-للصين-لحل-الخلافات-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي؟-1071101193.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0f/1071218535_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f826560a1da7a406ba7269ec0575d00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار سد النهضة الإثيوبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة
تابعنا عبر
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من "الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة "تهديدا وجوديا".
وقال السيسي، خلال اجتماعه
مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، إن "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقق شيئاً جيداً وفقا للمعايير والأعراف الدولية، لا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك"، مضيفا: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".
واعتبر المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر". من جهته، أكد بلينكن، أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
يأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان
حول ملء وتشغيل هذا السد.