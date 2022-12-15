عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-قانون-لحظر-تيك-توك-على-الهواتف-الحكومية-1071240963.html
"الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع قانون لحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية
"الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع قانون لحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع لحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة الأمريكية، في خطوة ‏تهدف إلى الحد من مخاطر أمن المعلومات المتصورة الناشئة عن تطبيق... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T17:00+0000
2022-12-15T17:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/46/1043324647_0:0:3153:1775_1920x0_80_0_0_2488a21505bf9e192e7427c09824a458.jpg
وقوبل التصويت على قانون "لا لتيك توك" للأجهزة الحكومية بالإجماع، أمس الأربعاء، وهو مشروع قانون قام بصياغته السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية، جوش هاولي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ومازال أمام التشريع حصوله على موافقة من مجلس النواب الأمريكي، لكي يصبح قانونا رسميا يتم العمل به.وتمثل هذه الخطوة أحدث خطوة للمشرعين الأمريكيين ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، الذي أصبح شائعا لدى أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.وتابع: "نأمل أنه بدلا من أن يستمر هاولي في هذا الطريق، أن يحث الإدارة الأمريكية على المضي قدما في اتفاقية من شأنها أن تعالج مخاوفه بالفعل".ويأتي الإجراء التشريعي الأخير، في الوقت الذي تتفاوض فيه "تيك توك" مع الحكومة الأمريكية على صفقة قد تسمح للتطبيق بمواصلة خدمته للمستخدمين الأمريكيين، إذ كانت هناك سنوات من المحادثات المغلقة بين "تيك توك" ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، فضلا عن أن تقارير أخيرة تناولت حدوث التأخير في المفاوضات.ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تنتهي بيانات مستخدمي "تيك توك" في أيدي الحكومة الصينية، لكون أن شركته الأم هي "بايت دانس"، الصينية الجذور.وفي العام الماضي، تم تقديم مشروع قانون مصاحب في مجلس النواب الأمريكي، من قبل النائب الجمهوري من كولورادو، كين باك، لكن لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل أعضاء لجنة الرقابة بالمجلس.وفي يوم الثلاثاء الماضي، قدم المشرعين الأمريكيين، بقيادة السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، ماركو روبيو، مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" داخل أمريكا بشكل عام، جنبا إلى جنب مع التطبيقات أخرى موجودة في الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
https://sputnikarabic.ae/20221121/نواب-أمريكيون-يعتبرون-تطبيق-تيك-توك-تهديدا-هائلا-ويدعون-إلى-حذفه-من-الهواتف-1070382617.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/46/1043324647_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_6223c9c4174882cc95a47e4370c1a2f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مجتمع, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مجتمع, منوعات

"الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع قانون لحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية

17:00 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANتطبيق "تيك توك" الذكي
تطبيق تيك توك الذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
تطبيق "تيك توك" الذكي
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
تابعنا عبرTelegram
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع لحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة الأمريكية، في خطوة ‏تهدف إلى الحد من مخاطر أمن المعلومات المتصورة الناشئة عن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني.‏
وقوبل التصويت على قانون "لا لتيك توك" للأجهزة الحكومية بالإجماع، أمس الأربعاء، وهو مشروع قانون قام بصياغته السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية، جوش هاولي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ومازال أمام التشريع حصوله على موافقة من مجلس النواب الأمريكي، لكي يصبح قانونا رسميا يتم العمل به.
وتمثل هذه الخطوة أحدث خطوة للمشرعين الأمريكيين ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، الذي أصبح شائعا لدى أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.
تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
نواب أمريكيون يعتبرون تطبيق "تيك توك" "تهديدا هائلا" ويدعون إلى حذفه من الهواتف
21 نوفمبر, 10:48 GMT
وتعقيبا على الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال متحدث باسم "تيك توك" في بيان له: "مرة أخرى، مضى السيناتور هاولي قدما في تشريع يحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، وهو اقتراح لا يفعل شيئا لتعزيز مصالح الأمن القومي لأمريكا".
وتابع: "نأمل أنه بدلا من أن يستمر هاولي في هذا الطريق، أن يحث الإدارة الأمريكية على المضي قدما في اتفاقية من شأنها أن تعالج مخاوفه بالفعل".
ويأتي الإجراء التشريعي الأخير، في الوقت الذي تتفاوض فيه "تيك توك" مع الحكومة الأمريكية على صفقة قد تسمح للتطبيق بمواصلة خدمته للمستخدمين الأمريكيين، إذ كانت هناك سنوات من المحادثات المغلقة بين "تيك توك" ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، فضلا عن أن تقارير أخيرة تناولت حدوث التأخير في المفاوضات.
ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تنتهي بيانات مستخدمي "تيك توك" في أيدي الحكومة الصينية، لكون أن شركته الأم هي "بايت دانس"، الصينية الجذور.
وفي العام الماضي، تم تقديم مشروع قانون مصاحب في مجلس النواب الأمريكي، من قبل النائب الجمهوري من كولورادو، كين باك، لكن لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل أعضاء لجنة الرقابة بالمجلس.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قدم المشرعين الأمريكيين، بقيادة السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، ماركو روبيو، مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" داخل أمريكا بشكل عام، جنبا إلى جنب مع التطبيقات أخرى موجودة في الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала