https://sputnikarabic.ae/20221215/الفيفا-يبحث-تغيير-شكل-كأس-العالم-المقبل-1071233568.html

"الفيفا" يبحث تغيير شكل بطولة كأس العالم المقبلة

"الفيفا" يبحث تغيير شكل بطولة كأس العالم المقبلة

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مسألة تغيير شكل بطولة كأس العالم المقبلة 2026، من حيث خططها الأصلية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

رياضة

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن "الفيفا" كان قد وضع خططا لإشراك عدد أكبر من الفرق يتم تقسيمها على 16 مجموعة من ثلاثة فرق في المرحلة الأولى مع تأهل فريقين من كل مجموعة إلى المرحلة التالية، إلا أن هذه الخطة تبدو مملة وقد تفتح المجال للسلوك غير الرياضي، ما دفع الفيفا إلى التفكير في تغيير هذا النظام.وأضافت الصحيفة أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه في 2026 عندما تشترك كندا والمكسيك والولايات المتحدة في تنظيم كأس العالم، فإن هناك خطر تعدد المباريات "الميتة"، وسيتم إشراك 48 فريقا وسينخفض العدد إلى 32 فريقا في مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.يشار إلى أن هناك عدة مقترحات بديلة مطروحة أمام الفيفا حاليا على الطاولة ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الفيفا القرار في العام المقبل.وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، روني تسيمرنان، إن الانتقادات التي لاقتها قطر خلال استضافتها لكأس العالم "قاسية للغاية"، مشيرا إلى تغييرات إيجابية كبيرة في البلد الخليجي.قال تسيمرمان لصحيفة "راين نيكر تسايتونغ" الألمانية إن المزاعم ضد منح قطر تنظيم كأس العالم "كانت جيدة"، وكان على المرء "أن ينتقد وضع حقوق الإنسان"، لكنه استدرك بقوله: "لكني أجد هذا الرفض العام والمطلق مبالغا فيه لأنه لا يؤدي أيضا إلا إلى الرفض من الجانب الآخر".

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مجتمع, رياضة