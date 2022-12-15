https://sputnikarabic.ae/20221215/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-من-أسلحة-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1071214287.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من أسلحة الناتو على مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من أسلحة الناتو على مدينة دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف من أسلحة الناتو... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:48+0000
2022-12-15T05:48+0000
2022-12-15T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال المكتب التمثيلي إن الجيش الأوكراني أطلق 40 صاروخا من طراز "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في دونيتسك.ووفقا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كوليمزين، كان القصف أكبر ضربة منذ عام 2014.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/محافظ-دونيتسك-مركز-المدينة-يتعرض-لأكبر-هجوم-منذ-عام-2014-1071213272.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من أسلحة الناتو على مدينة دونيتسك
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف من أسلحة الناتو على منطقة كييف في مدينة دونيتسك صباح اليوم الخميس.
دونيتسك - سبوتنيك
. في وقت سابق من اليوم، قال المكتب التمثيلي إن الجيش الأوكراني أطلق 40 صاروخا من طراز "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في دونيتسك.
ووفقا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كوليمزين، كان القصف أكبر ضربة منذ
عام 2014.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.