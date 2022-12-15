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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-من-أسلحة-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1071214287.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من أسلحة الناتو على مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من أسلحة الناتو على مدينة دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف من أسلحة الناتو... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:48+0000
2022-12-15T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال المكتب التمثيلي إن الجيش الأوكراني أطلق 40 صاروخا من طراز "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في دونيتسك.ووفقا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كوليمزين، كان القصف أكبر ضربة منذ عام 2014.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/محافظ-دونيتسك-مركز-المدينة-يتعرض-لأكبر-هجوم-منذ-عام-2014-1071213272.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف من أسلحة الناتو على مدينة دونيتسك

05:48 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف من أسلحة الناتو على منطقة كييف في مدينة دونيتسك صباح اليوم الخميس.
دونيتسك - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال المكتب التمثيلي إن الجيش الأوكراني أطلق 40 صاروخا من طراز "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في دونيتسك.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
محافظ دونيتسك: مركز المدينة يتعرض لأكبر هجوم منذ عام 2014
04:49 GMT
ووفقا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كوليمزين، كان القصف أكبر ضربة منذ عام 2014.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
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