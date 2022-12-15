https://sputnikarabic.ae/20221215/المجلس-الأوروبي-يدعو-إلى-تسريع-المحادثات-بشأن-إمدادات-الغاز-قبل-شتاء-2023--2024-1071246712.html
المجلس الأوروبي يدعو إلى تسريع المحادثات بشأن إمدادات الغاز قبل شتاء 2023- 2024
المجلس الأوروبي يدعو إلى تسريع المحادثات بشأن إمدادات الغاز قبل شتاء 2023- 2024
حث المجلس الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على تسريع المناقشات مع "شركاء موثوقين" بشأن مسألة عقود الغاز طويلة الأجل لتأمين إمدادات الطاقة قبل موسم... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T21:28+0000
2022-12-15T21:28+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المجلس في ختام اجتماع قمة بروكسل اليوم: "يؤكد المجلس الأوروبي على أهمية تعزيز التنسيق، وعلى وجه الخصوص، يجب أن يستمر العمل (لتسريع) النقاش مع شركاء موثوقين لتأمين إمدادات الغاز (استعدادا) لشتاء 2023/2024، وإبرام عقود طويلة الأجل".يواجه الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة هائلة وكافح لملء احتياطياته من الغاز في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.في أكتوبر/ تشرين الأول، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل الشراء المشترك الإلزامي لـ13.5 مليار متر مكعب من الغاز.صمم هذا الإجراء لملء مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي بحلول شتاء 2023-2024، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في المركز التجاري الرئيسي في أوروبا للغاز "تي تي إف"، وإنشاء معيار سعر لسوق الغاز الطبيعي المسال.
https://sputnikarabic.ae/20221215/غازبروم-سحب-الغاز-من-منشآت-التخزين-الأوروبية-سجل-رقما-قياسيا--1071230658.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم
المجلس الأوروبي يدعو إلى تسريع المحادثات بشأن إمدادات الغاز قبل شتاء 2023- 2024
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حث المجلس الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على تسريع المناقشات مع "شركاء موثوقين" بشأن مسألة عقود الغاز طويلة الأجل لتأمين إمدادات الطاقة قبل موسم شتاء 2023- 2024.
موسكو- سبوتنيك
. وقال المجلس في ختام اجتماع قمة بروكسل اليوم: "يؤكد المجلس الأوروبي على أهمية تعزيز التنسيق، وعلى وجه الخصوص، يجب أن يستمر العمل (لتسريع) النقاش مع شركاء موثوقين لتأمين إمدادات الغاز (استعدادا) لشتاء 2023/2024، وإبرام عقود طويلة الأجل".
يواجه الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة هائلة
وكافح لملء احتياطياته من الغاز في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
في أكتوبر/ تشرين الأول، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل الشراء المشترك الإلزامي لـ13.5 مليار متر مكعب من الغاز.
صمم هذا الإجراء لملء مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي بحلول شتاء 2023-2024، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في المركز التجاري الرئيسي في أوروبا للغاز "تي تي إف"، وإنشاء معيار سعر لسوق الغاز الطبيعي المسال.