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المخابرات التركية تعلن تحييد اثنين من قادة تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا
المخابرات التركية تعلن تحييد اثنين من قادة تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا
أعلنت المخابرات التركية، اليوم الخميس، تحييد اثنين من قادة تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا (المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية). 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:52+0000
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ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن "الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية سونغول تارينجي في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى عثمان موطلو شمال شرقي سوريا".ولفتت الوكالة إلى أن "سونغول" الملقبة حركيا باسم "روزا" تولت العديد من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت لأنشطته في ريف ولاية ديار بكر (جنوب شرق) عام 2013".وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "الإرهابية تارينجي شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين، ودروسا "عقائدية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق".وفيما يتعلق عثمان موطلو أكدت المصادر أنه "ملقب حركيا باسم "ديلخواز أغير" وهو المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف (بوقت سابق) بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين (جنوب شرق)".وأشارت إلى أنه "منتسب لتنظيم "واي بي جي YPG" الذراع السوري لـ"بي كي كي"".ولفتت إلى أن "الاستخبارات التركية نجحت في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات".
https://sputnikarabic.ae/20220720/تركيا-تنفي-ضلوعها-في-هجوم-كردستان-وتشير-بأصابع-الاتهام-لحزب-العمال-الكردستاني-1065361571.html
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المخابرات التركية تعلن تحييد اثنين من قادة تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

09:52 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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أعلنت المخابرات التركية، اليوم الخميس، تحييد اثنين من قادة تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا (المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية).
ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن "الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية سونغول تارينجي في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى عثمان موطلو شمال شرقي سوريا".
ولفتت الوكالة إلى أن "سونغول" الملقبة حركيا باسم "روزا" تولت العديد من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت لأنشطته في ريف ولاية ديار بكر (جنوب شرق) عام 2013".
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "الإرهابية تارينجي شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين، ودروسا "عقائدية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق".
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وفيما يتعلق عثمان موطلو أكدت المصادر أنه "ملقب حركيا باسم "ديلخواز أغير" وهو المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف (بوقت سابق) بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين (جنوب شرق)".
وأشارت إلى أنه "منتسب لتنظيم "واي بي جي YPG" الذراع السوري لـ"بي كي كي"".
ولفتت إلى أن "الاستخبارات التركية نجحت في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات".
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