https://sputnikarabic.ae/20221215/الهند-تصبح-الدولة-الوحيدة-التي-أقرضت-روسيا-في-عام-2021--1071216094.html
الهند تصبح الدولة الوحيدة التي أقرضت روسيا في عام 2021
الهند تصبح الدولة الوحيدة التي أقرضت روسيا في عام 2021
أظهر تحليل "سبوتنيك" لبيانات البنك الدولي، اليوم الخميس، أن الهند هي الدولة الوحيدة التي أقرضت روسيا في عام 2021، حيث تضاعف إجمالي ديون موسكو للهند إلى أكثر من... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:19+0000
2022-12-15T07:19+0000
2022-12-15T07:19+0000
روسيا
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سبوتنيك. يشار إلى أنه كان لروسيا ثلاثة دائنين سياديين فقط في عام 2021، هم فرنسا وكوريا الجنوبية والهند، انخفضت ديون موسكو لفرنسا وكوريا الجنوبية على مدار العام الماضي بنسبة 34% لتصبح 315.6 مليون دولار لفرنسا وبنسبة 20% لتصبح 279.7 مليون دولار لكوريا الجنوبية.وكانت الهند قد قدمت قرضا لروسيا لأول مرة في عام 2020 بمبلغ 190 مليون دولار، ثم زاد هذا الدين بمقدار 3.2 مرة إلى 610 ملايين دولار في عام 2021.بلغ إجمالي الدين الخارجي لروسيا 481.4 مليار دولار في عام 2021، مرتفعا بنسبة 4.4% عن عام 2020، 21% من هذا الدين يعود إلى حملة السندات، بعد أن انخفض بنسبة 8.3% ليصبح 99.4 مليار دولار بحلول نهاية العام.يشار إلى أن الحصة الرئيسية من الدين الخارجي لروسيا، وهي بنسبة 73.8%، هي ديون لمؤسسات دائنة كبيرة غير حكومية، بعد أن زادت بنسبة 3.6% لتصل إلى 355.4 مليار دولار بحلول نهاية 2021.وفي وقت سابق، قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، إن بلاده ليست قلقة بشأن السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسي، مؤكدا اعتزام دلهي مواصلة شراء الخام من موسكو في الوقت الحالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
الهند تصبح الدولة الوحيدة التي أقرضت روسيا في عام 2021
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أظهر تحليل "سبوتنيك" لبيانات البنك الدولي، اليوم الخميس، أن الهند هي الدولة الوحيدة التي أقرضت روسيا في عام 2021، حيث تضاعف إجمالي ديون موسكو للهند إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في ذلك العام.
سبوتنيك. يشار إلى أنه كان لروسيا ثلاثة دائنين سياديين فقط في عام 2021، هم فرنسا وكوريا الجنوبية والهند، انخفضت ديون موسكو لفرنسا وكوريا الجنوبية على مدار العام الماضي بنسبة 34% لتصبح 315.6 مليون دولار لفرنسا وبنسبة 20% لتصبح 279.7 مليون دولار لكوريا الجنوبية.
وكانت الهند قد قدمت قرضا لروسيا لأول مرة في عام 2020 بمبلغ 190 مليون دولار، ثم زاد هذا الدين بمقدار 3.2 مرة إلى 610 ملايين دولار في عام 2021.
بلغ إجمالي الدين الخارجي لروسيا 481.4 مليار دولار في عام 2021، مرتفعا بنسبة 4.4% عن عام 2020، 21% من هذا الدين يعود إلى حملة السندات، بعد أن انخفض بنسبة 8.3% ليصبح 99.4 مليار دولار بحلول نهاية العام.
يشار إلى أن الحصة الرئيسية من الدين الخارجي لروسيا، وهي بنسبة 73.8%، هي ديون لمؤسسات دائنة كبيرة غير حكومية، بعد أن زادت بنسبة 3.6% لتصل إلى 355.4 مليار دولار بحلول نهاية 2021.
وفي وقت سابق، قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، إن بلاده ليست قلقة بشأن السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسي، مؤكدا اعتزام دلهي مواصلة شراء الخام من موسكو
في الوقت الحالي.