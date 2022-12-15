https://sputnikarabic.ae/20221215/الولايات-المتحدة-تتعهد-بمساعدات-غذائية-بقيمة-25-مليار-دولار-لدول-إفريقيا-1071247067.html
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات غذائية بقيمة 2.5 مليار دولار لدول إفريقيا
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات غذائية بقيمة 2.5 مليار دولار لدول إفريقيا
تعهدت الولايات المتحدة اليوم الخميس بتقديم 2.5 مليار دولار أخرى كمساعدات غذائية لدول إفريقيا، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى زيادة الجوع في جميع... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T21:53+0000
2022-12-15T21:53+0000
2022-12-15T21:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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كشف البيت الأبيض عن المساعدات الجديدة على هامش الملاحظات الختامية لقمة إفريقيا التي تستمر ثلاثة أيام في واشنطن. وقال بيان له إن التمويل الغذائي سيوفر "مساعدات طارئة ومساعدات للأمن الغذائي متوسطة إلى طويلة الأجل لنظم الغذاء الإفريقية وأسواق الإمداد المرنة".وقال إن الولايات المتحدة ستطور أيضا شراكة مع الاتحاد الإفريقي للجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، مضيفا أن واشنطن قدمت بالفعل 11 مليار دولار من المساعدات الغذائية للقارة هذا العام.وتضرر القرن الإفريقي بشدة بشكل خاص بعد مواسم الأمطار الفاشلة المتتالية، حيث قالت الأمم المتحدة إن المساعدات جنبت الصومال مجاعة كاملة.وانطلقت القمة التي استمرت 3 أيام، يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، بحضور قادة وممثلين عن أكثر من 40 دولة أفريقية. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/البيت-الأبيض-يعلن-رصد-أكثر-من-165-مليون-دولار-كمنح-لـ6-انتخابات-إفريقية-العام-المقبل-1071238006.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات غذائية بقيمة 2.5 مليار دولار لدول إفريقيا
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تعهدت الولايات المتحدة اليوم الخميس بتقديم 2.5 مليار دولار أخرى كمساعدات غذائية لدول إفريقيا، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى زيادة الجوع في جميع أنحاء القارة.
كشف البيت الأبيض عن المساعدات الجديدة على هامش الملاحظات الختامية لقمة إفريقيا التي تستمر ثلاثة أيام في واشنطن. وقال بيان له إن التمويل الغذائي سيوفر "مساعدات طارئة ومساعدات للأمن الغذائي متوسطة إلى طويلة الأجل لنظم الغذاء الإفريقية وأسواق الإمداد المرنة".
وقال إن الولايات المتحدة ستطور أيضا شراكة مع الاتحاد الإفريقي
للجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، مضيفا أن واشنطن قدمت بالفعل 11 مليار دولار من المساعدات الغذائية للقارة هذا العام.
وتضرر القرن الإفريقي بشدة بشكل خاص بعد مواسم الأمطار الفاشلة المتتالية، حيث قالت الأمم المتحدة إن المساعدات جنبت الصومال مجاعة كاملة.
وانطلقت القمة التي استمرت 3 أيام، يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، بحضور قادة وممثلين عن أكثر من 40 دولة أفريقية. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص 55 مليار دولار
لإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.