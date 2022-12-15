https://sputnikarabic.ae/20221215/الولايات-المتحدة-تتعهد-بمساعدات-غذائية-بقيمة-25-مليار-دولار-لدول-إفريقيا-1071247067.html

الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات غذائية بقيمة 2.5 مليار دولار لدول إفريقيا

الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات غذائية بقيمة 2.5 مليار دولار لدول إفريقيا

تعهدت الولايات المتحدة اليوم الخميس بتقديم 2.5 مليار دولار أخرى كمساعدات غذائية لدول إفريقيا، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى زيادة الجوع في جميع... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T21:53+0000

2022-12-15T21:53+0000

2022-12-15T21:53+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069964766_0:114:2172:1336_1920x0_80_0_0_6d2aad3e4d3cbe9dbfb6b0afd7c34c73.jpg

كشف البيت الأبيض عن المساعدات الجديدة على هامش الملاحظات الختامية لقمة إفريقيا التي تستمر ثلاثة أيام في واشنطن. وقال بيان له إن التمويل الغذائي سيوفر "مساعدات طارئة ومساعدات للأمن الغذائي متوسطة إلى طويلة الأجل لنظم الغذاء الإفريقية وأسواق الإمداد المرنة".وقال إن الولايات المتحدة ستطور أيضا شراكة مع الاتحاد الإفريقي للجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، مضيفا أن واشنطن قدمت بالفعل 11 مليار دولار من المساعدات الغذائية للقارة هذا العام.وتضرر القرن الإفريقي بشدة بشكل خاص بعد مواسم الأمطار الفاشلة المتتالية، حيث قالت الأمم المتحدة إن المساعدات جنبت الصومال مجاعة كاملة.وانطلقت القمة التي استمرت 3 أيام، يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، بحضور قادة وممثلين عن أكثر من 40 دولة أفريقية. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20221215/البيت-الأبيض-يعلن-رصد-أكثر-من-165-مليون-دولار-كمنح-لـ6-انتخابات-إفريقية-العام-المقبل-1071238006.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية