https://sputnikarabic.ae/20221215/بابا-نويل-يوزع-ميداليات-على-نواب-لبنان-بسبب-هبوط-الليرة-فيديو-1071229326.html
"بابا نويل" يوزع ميداليات على نواب لبنان بسبب هبوط الليرة... فيديو
"بابا نويل" يوزع ميداليات على نواب لبنان بسبب هبوط الليرة... فيديو
في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان ومع اقتراب عيد الميلاد المجيد، ظهر "بابا نويل" في محيط البرلمان اللبناني موزعا ميداليات على النواب، وهدايا للصحفيين... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:07+0000
2022-12-15T12:07+0000
2022-12-15T12:18+0000
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ويدعى الرجل الذي ظهر باللباس الأحمر، اليوم الخميس، بميلاد أبو ملهب الذي يعتبر نفسه مرشحا للرئاسة، وهو ناشط سياسي، ظهر اسمه في نتائج جولات الاقتراع العشرة الأخيرة لانتخاب الرئيس.واعتاد أبو ملهب على ارتداء زي "بابا نويل" كل عام، وأما سبب توزيع الميداليات على النواب فهو بسبب وقوفهم ساكنين أمام "الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار بواقع 43 ألف ليرة للدولار الواحد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, مجتمع, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, مجتمع, حصري
"بابا نويل" يوزع ميداليات على نواب لبنان بسبب هبوط الليرة... فيديو
12:07 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان ومع اقتراب عيد الميلاد المجيد، ظهر "بابا نويل" في محيط البرلمان اللبناني موزعا ميداليات على النواب، وهدايا للصحفيين عقب فشل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويدعى الرجل الذي ظهر باللباس الأحمر، اليوم الخميس، بميلاد أبو ملهب الذي يعتبر نفسه مرشحا للرئاسة، وهو ناشط سياسي، ظهر اسمه في نتائج جولات الاقتراع العشرة الأخيرة لانتخاب الرئيس.
واعتاد أبو ملهب على ارتداء زي "بابا نويل" كل عام، وأما سبب توزيع الميداليات على النواب فهو بسبب وقوفهم ساكنين أمام "الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار بواقع 43 ألف ليرة للدولار الواحد".