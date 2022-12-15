عربي
بوتين: الروبل الروسي أصبح من أقوى العملات عالميا
https://sputnikarabic.ae/20221215/بابا-نويل-يوزع-ميداليات-على-نواب-لبنان-بسبب-هبوط-الليرة-فيديو-1071229326.html
"بابا نويل" يوزع ميداليات على نواب لبنان بسبب هبوط الليرة... فيديو
"بابا نويل" يوزع ميداليات على نواب لبنان بسبب هبوط الليرة... فيديو
في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان ومع اقتراب عيد الميلاد المجيد، ظهر "بابا نويل" في محيط البرلمان اللبناني موزعا ميداليات على النواب، وهدايا للصحفيين... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:07+0000
2022-12-15T12:18+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
مجتمع
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102875/94/1028759440_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_2ed165ee30a1fda3741ddbfbc433c853.jpg
ويدعى الرجل الذي ظهر باللباس الأحمر، اليوم الخميس، بميلاد أبو ملهب الذي يعتبر نفسه مرشحا للرئاسة، وهو ناشط سياسي، ظهر اسمه في نتائج جولات الاقتراع العشرة الأخيرة لانتخاب الرئيس.واعتاد أبو ملهب على ارتداء زي "بابا نويل" كل عام، وأما سبب توزيع الميداليات على النواب فهو بسبب وقوفهم ساكنين أمام "الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار بواقع 43 ألف ليرة للدولار الواحد".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102875/94/1028759440_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_1b996e059560dc5a36304eeba8313b73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, مجتمع, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, مجتمع, حصري

"بابا نويل" يوزع ميداليات على نواب لبنان بسبب هبوط الليرة... فيديو

12:07 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 15.12.2022)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورعرض "ديد موروز" (بابا نويل) و "سنيغوروتشكا" في لينينغرادسكايا أوبلست، روسيا
عرض ديد موروز (بابا نويل) و سنيغوروتشكا في لينينغرادسكايا أوبلست، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان ومع اقتراب عيد الميلاد المجيد، ظهر "بابا نويل" في محيط البرلمان اللبناني موزعا ميداليات على النواب، وهدايا للصحفيين عقب فشل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويدعى الرجل الذي ظهر باللباس الأحمر، اليوم الخميس، بميلاد أبو ملهب الذي يعتبر نفسه مرشحا للرئاسة، وهو ناشط سياسي، ظهر اسمه في نتائج جولات الاقتراع العشرة الأخيرة لانتخاب الرئيس.

واعتاد أبو ملهب على ارتداء زي "بابا نويل" كل عام، وأما سبب توزيع الميداليات على النواب فهو بسبب وقوفهم ساكنين أمام "الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار بواقع 43 ألف ليرة للدولار الواحد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала