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https://sputnikarabic.ae/20221215/بايدن-يتعهد-بتخصيص-55-مليار-دولار-لأفريقيا--1071242367.html
بايدن يتعهد بتخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا
بايدن يتعهد بتخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T18:56+0000
2022-12-15T18:56+0000
جو بايدن
مساعدات
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حفل افتتاح القمة الأمريكية الأفريقية، اليوم الخميس.وقال بايدن إن واشنطن ستقدم 55 مليار دولار كمساعدات إلى أفريقيا في غضون الثلاث سنوات المقبلة.وعبر الرئيس الأمريكي عن حرصه على السفر إلى أفريقيا، بعد دعوته من قادة عدة دول أفريقية.وقال بايدن: "أنا حريص على زيارة قارتكم (أفريقيا) لأنني أخبرت بعضكم الذين دعوني إلى بلدانكم".ويوم الاثنين، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة سوف تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية بدعم أفريقيا بمبلغ قيمته 55 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.وانطلقت القمة التي تتواصل 3 أيام، يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، بحضور قادة وممثلين عن أكثر من 40 دولة أفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-سيعلن-عن-عدة-زيارات-إلى-أفريقيا-خلال-القمة-الأمريكية-الإفريقية-هذا-الأسبوع--1071146847.html
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جو بايدن, مساعدات
جو بايدن, مساعدات

بايدن يتعهد بتخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا

18:56 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حفل افتتاح القمة الأمريكية الأفريقية، اليوم الخميس.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
بايدن سيعلن عن عدة زيارات إلى أفريقيا خلال القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع
13 ديسمبر, 02:05 GMT
وقال بايدن إن واشنطن ستقدم 55 مليار دولار كمساعدات إلى أفريقيا في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
وعبر الرئيس الأمريكي عن حرصه على السفر إلى أفريقيا، بعد دعوته من قادة عدة دول أفريقية.
وقال بايدن: "أنا حريص على زيارة قارتكم (أفريقيا) لأنني أخبرت بعضكم الذين دعوني إلى بلدانكم".
ويوم الاثنين، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة سوف تتعهد خلال القمة الأمريكية الأفريقية بدعم أفريقيا بمبلغ قيمته 55 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وانطلقت القمة التي تتواصل 3 أيام، يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، بحضور قادة وممثلين عن أكثر من 40 دولة أفريقية.
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