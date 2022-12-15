https://sputnikarabic.ae/20221215/برلمانية-بحرينية-تكشف-لـسبوتنيك-أولويات-المجلس-التشريعي-الجديد-وأهم-الإصلاحات-المرتقبة-1071241281.html

برلمانية بحرينية تكشف لـ"سبوتنيك" أولويات المجلس التشريعي الجديد وأهم الإصلاحات المرتقبة

برلمانية بحرينية تكشف لـ"سبوتنيك" أولويات المجلس التشريعي الجديد وأهم الإصلاحات المرتقبة

كشفت برلمانية بحرينية، اليوم الخميس، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة البرلمان الجديد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ‏التداعيات الاقتصادية. ‏ 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T17:35+0000

2022-12-15T17:35+0000

2022-12-15T17:35+0000

البحرين

العالم العربي

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وقالت البرلمانية، زينب عبد الأمير، إن "أهم الملفات على طاولة البرلمان الجديد ترتبط بالجوانب المعيشية، خاصة بعد أن جرى التفريط في مكتسبات الشعب من خلال إقرار قانون الضريبة وقانون التقاعد خلال فترة عمل المجلس السابق".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "مواجهة التداعيات الاقتصادية تتطلب العمل على زيادة الضمان الاجتماعي للمواطنين، والعلاوات الممنوحة للمواطنين، وإصلاح المنظومة الضريبية في البحرين حتى لا تكون من جيب المواطنين، على أن تكون على تحويلات الأجانب والشركات الكبرى".ولفتت إلى أن "البرلمان الحالي مطالب بالرقابة بشكل أكبر، خاصة في ظل إقرار بعض التشريعات مع وجود تخوفات من عملية التطبيق، منها قانون الضمان الصحي والتخوف من احتمالية إضافة تكاليف بدلا من المجانية".وأشارت إلى أن "العديد من القوانين تحتاج للإصلاح منها ما يتعلق بالمنظومة الضريبية وكذلك تعزيز "البحرنة" وقانون "التقاعد" والزيادة السنوية 3 بالمائة، والعديد من المشروعات الأخرى".ورصدت صحيفة "البرلمان" البحرينية، صدور 15 مرسوم بقانون خلال الإجازة التشريعية، التي امتدت منذ نهاية الفصل السابق بداية شهر مايو/ أيار، وحتى افتتاح دور الانعقاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ومن أبرز المراسيم التي صدرت في الإجازة التشريعية، المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم يتعلق بصندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، ومرسوم يتعلق بتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ومرسوم يتعلق بقانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومرسوم يتعلق بقانون حماية الآثار، ومرسوم يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومرسوم يتعلق بشعار مملكة البحرين، ومرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، ومرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومرسوم يتعلق بقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.وطبقا للدستور، فإنه يجوز لعاهل البلاد البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون خلال فترة الإجازة التشريعية، ويتوجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من بداية دور الانعقاد لإقرارها، وإلا زالت قوة القانون عنها.

https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-داخلية-البحرين-يعلن-التعامل-فوريا-مع-محاولات-يائسة-لاختراق-مواقع-حكومية-قبل-بدء-الانتخابات-1070089289.html

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