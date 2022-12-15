https://sputnikarabic.ae/20221215/بعد-توقفها-لأسابيع-استئناف-الدرويات-الروسية-التركية-المشتركة-في-ريف-الحسكة-شرقي-سوريا-1071232815.html
استئناف الدرويات الروسية التركية المشتركة في ريف الحسكة شرقي سوريا
استئناف الدرويات الروسية التركية المشتركة في ريف الحسكة شرقي سوريا
سيرت قوات الشرطة العسكرية الروسية العاملة في محافظة الحسكة السورية، دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في أرياف المحافظة الشمالي الغربية بعد انقطاع استمر لعدة... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:45+0000
2022-12-15T13:45+0000
2022-12-15T13:51+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، وبتغطية من المروحيات من مطار القامشلي، وصلت إلى بوابة قرية (شيريك) غربي مدينة الدرباسية شمالي محافظة الحسكة اليوم (الخميس 15 كانون الأول /ديسمبر)، لتلتقي مع المدرعات الجيش التركي.وتابع المراسل: "انطلقت الدورية المشتركة بقوام 4 عربات عسكرية لكل طرف، من قرية شيريك غرب الدرباسية وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وجابت تسعة قرى بريف الدرباسية ومنها قرى (السلام عليكم، والقنيطرة، الغنامية، وكربطلي)".يشار إلى أن الدوريات المشتركة بين القوات الروسية والتركية توقفت بعد الغارات الجوية والبرية، التي نفذتها القوات التركية لنحو أسبوعين، حيث استهدفت فيها آبار النفط والمحطات وصوامع القمح والبنية التحتية للدولة السورية التي تسيطر عليها قوات "قسد" ومواقع أخرى عسكرية لها، وصولاً إلى ريف دير الزور ومحيط مخيم الهول، وأدت لأضرار مادية كبيرة وقوع خسائر بشرية.مصادر مقربة من "قسد": واشنطن تدعم التوتروفي هذا الصدد، كشفت مصادر كردية مقربة من "قسد" لــ"سبوتنيك" أن هذه الدوريات العسكرية المشتركة بين الطرفين وفق اتفاق سوتشي الموقع في نهاية عام 2019، مع المساعي العسكرية الحثيثة للقوات الروسية في التخفيف من حدة التهديدات والقصف العسكري على طول الحدود، وتشجع المدنيين على العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها نتيجة القصف المتبادل بين الفصائل "التركمانية" من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر.وكانت خمسة مدرعات أمريكية برفقة عربة لـ"قسد"، تجولت ظهر يوم الأربعاء، بريف بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة، بحجة تفقد المواقع التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الخاضعة لها، خلال التصعيد التركي الأخير، بحسب مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك".وأوضحت المصادر أن دورية أمريكية أخرى، تجولت صباح الأربعاء، قرب مبنى سجن مدينة الرقة الذي يضم عدد كبير من معتقلي تنظيم "داعش"، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2019، حين انسحبت قواتها من قاعدتي (الجزرة) و(تل السمن) في محافظة الرقة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
اخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
استئناف الدرويات الروسية التركية المشتركة في ريف الحسكة شرقي سوريا
13:45 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
سيرت قوات الشرطة العسكرية الروسية العاملة في محافظة الحسكة السورية، دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في أرياف المحافظة الشمالي الغربية بعد انقطاع استمر لعدة أسابيع إبان القصف التركي المركز على مواقع قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، وبتغطية من المروحيات من مطار القامشلي، وصلت إلى بوابة قرية (شيريك) غربي مدينة الدرباسية شمالي محافظة الحسكة اليوم (الخميس 15 كانون الأول /ديسمبر)، لتلتقي مع المدرعات الجيش التركي.
وتابع المراسل: "انطلقت الدورية المشتركة بقوام 4 عربات عسكرية لكل طرف، من قرية شيريك غرب الدرباسية وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وجابت تسعة قرى بريف الدرباسية ومنها قرى (السلام عليكم، والقنيطرة، الغنامية، وكربطلي)".
كما توجهت الدورية المشتركة إلى قرى تل الطير، والمدورة، و أبو جرادة، وخرزة، البهيرة، وهي قرى تقع بريف مدينة عامودا الحدودية شمالي محافظة الحسكة، لتعود عبر مسارها ذاته الذي قطعته مرورا بالقرى المذكورة، قبل أن تتوجه المدرعات التركية خارج الحدود، فيما توجهت المدرعات الروسية إلى مطار القامشلي الدولي.
يشار إلى أن الدوريات المشتركة بين القوات الروسية والتركية توقفت بعد الغارات الجوية والبرية، التي نفذتها القوات التركية لنحو أسبوعين، حيث استهدفت فيها آبار النفط والمحطات وصوامع القمح والبنية التحتية للدولة السورية التي تسيطر عليها قوات "قسد" ومواقع أخرى عسكرية لها، وصولاً إلى ريف دير الزور ومحيط مخيم الهول، وأدت لأضرار مادية كبيرة وقوع خسائر بشرية.
مصادر مقربة من "قسد": واشنطن تدعم التوتر
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر كردية مقربة من "قسد" لــ"سبوتنيك" أن هذه الدوريات العسكرية المشتركة بين الطرفين وفق اتفاق سوتشي الموقع في نهاية عام 2019، مع المساعي العسكرية الحثيثة للقوات الروسية في التخفيف من حدة التهديدات والقصف العسكري على طول الحدود، وتشجع المدنيين على العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها نتيجة القصف المتبادل بين الفصائل "التركمانية" من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر.
وأوضحت المصادر بأن الجانب الأمريكي عبر تواجده غير الشرعي شرقي سوريا، يعمل على تعطيل هذه الدوريات المشتركة ويرفضها بشكل واضح، وهو من يدعم بشكل مباشر وغير مباشر النزاع العسكري على الحدود (السورية– التركية)، ويعطي الضوء الأخضر بشكل مستمر للقوات التركية لقصف مواقع "قسد"، حيث وصلت موجة القصف الأخيرة إلى نقاط وقواعد عسكرية مشتركة بين الطرفين.
وكانت خمسة مدرعات أمريكية برفقة عربة لـ"قسد"، تجولت ظهر يوم الأربعاء، بريف بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة، بحجة تفقد المواقع التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الخاضعة لها، خلال التصعيد التركي الأخير، بحسب مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك".
وأوضحت المصادر أن دورية أمريكية أخرى، تجولت صباح الأربعاء، قرب مبنى سجن مدينة الرقة الذي يضم عدد كبير من معتقلي تنظيم "داعش"، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2019، حين انسحبت قواتها من قاعدتي (الجزرة) و(تل السمن) في محافظة الرقة.