https://sputnikarabic.ae/20221215/بوتين-الروبل-الروسي-أصبح-من-أقوى-العملات-عالميا-1071231088.html
بوتين: الروبل الروسي أصبح من أقوى العملات عالميا
بوتين: الروبل الروسي أصبح من أقوى العملات عالميا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الروبل الروسي أصبح أحد أقوى العملات في العالم في عام 2022، مشيرا إلى أن التحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:28+0000
2022-12-15T12:28+0000
2022-12-15T12:31+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
اقتصاد
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وقال بوتين إن "روسيا تتعرض لعدوان غير مسبوق من أجل سحق اقتصادها".
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روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد
روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد
بوتين: الروبل الروسي أصبح من أقوى العملات عالميا
12:28 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الروبل الروسي أصبح أحد أقوى العملات في العالم في عام 2022، مشيرا إلى أن التحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز هو أحد الأسباب الرئيسية.
وقال بوتين إن "روسيا تتعرض لعدوان غير مسبوق من أجل سحق اقتصادها".