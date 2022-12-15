https://sputnikarabic.ae/20221215/بولندا-وليتوانيا-تقترحان-تمديد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-مرة-في-السنة-وليس-مرة-كل-6-أشهر--1071247485.html

بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر

بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن بولندا وليتوانيا اقترحتا يوم الخميس تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا مرة في السنة بدلا من مرة كل... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T22:26+0000

2022-12-15T22:26+0000

2022-12-15T22:26+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وارسو - سبوتنيك. وقال موراويكي: "اقترحت بولندا وليتوانيا النظر في العقوبات ضد روسيا في دورة مدتها 12 شهرًا حتى لا تكون هناك حاجة للعودة إلى العقوبات كل ستة أشهر، ولكن مرة واحدة فقط في السنة. وهذا بالطبع تعزيز للعقوبات".وأضاف "اتفقنا على أننا سنعود إلى هذه القضية ونقرر ما إذا كنا سنوافق عليها في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي".يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221215/مصادر-دبلوماسية-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-التاسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1071245551.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم