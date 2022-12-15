https://sputnikarabic.ae/20221215/بولندا-وليتوانيا-تقترحان-تمديد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-مرة-في-السنة-وليس-مرة-كل-6-أشهر--1071247485.html
بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر
بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر
قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن بولندا وليتوانيا اقترحتا يوم الخميس تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا مرة في السنة بدلا من مرة كل... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T22:26+0000
2022-12-15T22:26+0000
2022-12-15T22:26+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وارسو - سبوتنيك. وقال موراويكي: "اقترحت بولندا وليتوانيا النظر في العقوبات ضد روسيا في دورة مدتها 12 شهرًا حتى لا تكون هناك حاجة للعودة إلى العقوبات كل ستة أشهر، ولكن مرة واحدة فقط في السنة. وهذا بالطبع تعزيز للعقوبات".وأضاف "اتفقنا على أننا سنعود إلى هذه القضية ونقرر ما إذا كنا سنوافق عليها في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي".يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/مصادر-دبلوماسية-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-التاسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1071245551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن بولندا وليتوانيا اقترحتا يوم الخميس تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا مرة في السنة بدلا من مرة كل ستة أشهر.
وارسو - سبوتنيك
. وقال موراويكي: "اقترحت بولندا وليتوانيا النظر في العقوبات ضد روسيا في دورة مدتها 12 شهرًا حتى لا تكون هناك حاجة للعودة إلى العقوبات كل ستة أشهر، ولكن مرة واحدة فقط في السنة. وهذا بالطبع تعزيز للعقوبات".
وأضاف "اتفقنا على أننا سنعود إلى هذه القضية ونقرر ما إذا كنا سنوافق عليها في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي".
يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.
وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.