https://sputnikarabic.ae/20221215/بيسكوف-لم-يتخذ-قرار-إطلاق-الفرع-الباقي-من-خط-نورد-ستريم-1071220583.html
بيسكوف: لم يتخذ قرار إطلاق الفرع الباقي من خط "نورد ستريم"
بيسكوف: لم يتخذ قرار إطلاق الفرع الباقي من خط "نورد ستريم"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قرار إطلاق الفرع الباقي من "نورد ستريم" لم يتخذ بعد.. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:36+0000
2022-12-15T09:36+0000
2022-12-15T09:43+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
التيار الشمالي
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وقال بيسكوف للصحفيين "حسنا، الإصلاحات فقط يمكن أن تؤثر على نورد ستريم الآن، هذا كل شيء. أو إطلاق الفرع الوحيد الباقي من التيار الثاني، وهذا ما يمكن أن يؤثر عليه.. وهذا يعني أن الأمر لم يصل بعد إلى نقطة الإصلاح، لم يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن".وأضاف بيسكوف إن روسيا لا تعرف شيئا عن نتيجة التحقيق في الهجمات الإرهابية على نورد ستريم، وكذلك عما إذا كان الغرب سيصر على البحث عن الحقيقة "على الرغم من أننا لا نعرف أي شيء عن نتائج التحقيق، فإننا لا نعرف إلى أي مدى ستظل البلدان، في الواقع، التي وقع فيها هذا التخريب في منطقتها الاقتصادية، مصرة على الوصول إلى حقيقة الأمر، سيكون من المثير للاهتمام لنا جميعا أن نعرف".كما وصف بيسكوف قرار البرلمان البولندي باعتبار "روسيا دولة راعية للإرهاب" بأنه هستيريا معادية لروسيا، وقال:هذا وتبني مجلس النواب البولندي، في وقت سابق، قرارا يصف فيه روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20221215/سيناتور-مواجهة-روسيا-انتهت-دائما-بشكل-مأسوي-بالنسبة-لبولندا--1071217188.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, التيار الشمالي
روسيا, دميتري بيسكوف, التيار الشمالي
بيسكوف: لم يتخذ قرار إطلاق الفرع الباقي من خط "نورد ستريم"
09:36 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قرار إطلاق الفرع الباقي من "نورد ستريم" لم يتخذ بعد..
وقال بيسكوف للصحفيين "حسنا، الإصلاحات فقط يمكن أن تؤثر على نورد ستريم الآن، هذا كل شيء. أو إطلاق الفرع الوحيد الباقي من التيار الثاني، وهذا ما يمكن أن يؤثر عليه.. وهذا يعني أن الأمر لم يصل بعد إلى نقطة الإصلاح، لم يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن".
وأضاف بيسكوف إن روسيا لا تعرف شيئا عن نتيجة التحقيق في الهجمات الإرهابية على نورد ستريم، وكذلك عما إذا كان الغرب سيصر على البحث عن الحقيقة "على الرغم من أننا لا نعرف أي شيء عن نتائج التحقيق، فإننا لا نعرف إلى أي مدى ستظل البلدان، في الواقع، التي وقع فيها هذا التخريب في منطقتها الاقتصادية، مصرة على الوصول إلى حقيقة الأمر، سيكون من المثير للاهتمام لنا جميعا أن نعرف".
كما وصف بيسكوف قرار البرلمان البولندي باعتبار "روسيا دولة راعية للإرهاب" بأنه هستيريا معادية لروسيا، وقال:
"بالنسبة لقرار البرلمان (البولندي)، تستمر هذه الهستيريا المعادية لروسيا. وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها".
هذا وتبني مجلس النواب البولندي، في وقت سابق، قرارا يصف فيه روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب".