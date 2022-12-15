تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:55 GMT 15.12.2022
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف تابعة للناتو على مدينة دونيتسك
05:54 GMT 15.12.2022
القوات الأوكرانية تدمر مبنى جامعة دونيتسك ومباني سكنية
05:39 GMT 15.12.2022
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
أعلنت القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، زيادة عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة القتال.
قال الضابط أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" في إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، "في منطقة مسؤولية القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، هناك زيادة في عدد مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية. تتمثل المهمة الرئيسية للمخربين في كشف مواقعنا، وتحديد مستودعات الأسلحة والمعدات، وكذلك ضبط نيران المدفعية".
05:38 GMT 15.12.2022
05:38 GMT 15.12.2022
خطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى "قنابل ذكية"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أمريكيين كبار.
تخطط إدارة بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، المعدات تشمل أجهزة تحديد المواقع ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.
05:38 GMT 15.12.2022
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق (JCCC) إن الجيش الأوكراني أطلق، صباح اليوم الخميس، 40 صاروخا من قاذفات "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك.