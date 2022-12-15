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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071214064.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:37+0000
2022-12-15T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
فتاة مع قطة بالقرب من مبنى سكني تضررت نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك،جمهورية دونيتسك الروسية 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:37 GMT 15.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:55 GMT 15.12.2022
القوات الأوكرانية تطلق 3 قذائف تابعة للناتو على مدينة دونيتسك
05:54 GMT 15.12.2022
القوات الأوكرانية تدمر مبنى جامعة دونيتسك ومباني سكنية
05:39 GMT 15.12.2022
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
أعلنت القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، زيادة عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة القتال.
قال الضابط أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" في إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، "في منطقة مسؤولية القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، هناك زيادة في عدد مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية. تتمثل المهمة الرئيسية للمخربين في كشف مواقعنا، وتحديد مستودعات الأسلحة والمعدات، وكذلك ضبط نيران المدفعية".
05:38 GMT 15.12.2022
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
محافظ دونيتسك: مركز المدينة يتعرض لأكبر هجوم منذ عام 2014
04:49 GMT
05:38 GMT 15.12.2022
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
خطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى "قنابل ذكية"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أمريكيين كبار.
تخطط إدارة بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، المعدات تشمل أجهزة تحديد المواقع ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.
05:38 GMT 15.12.2022
الجيش الأوكراني يطلق 40 صاروخ غراد على مقاطعات فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق (JCCC) إن الجيش الأوكراني أطلق، صباح اليوم الخميس، 40 صاروخا من قاذفات "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك.
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