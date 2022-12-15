https://sputnikarabic.ae/20221215/حريق-في-مصنع-للنفط-بمنطقة-إيركوتسك-الروسية-وإصابة-شخصان-1071212539.html
حريق في مصنع للنفط بمنطقة إيركوتسك الروسية وإصابة شخصان
حريق في مصنع للنفط بمنطقة إيركوتسك الروسية وإصابة شخصان
قال إيغور كوبزيف، حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إن حريقا اندلع يوم الخميس في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لمنطقة إيركوتسك الروسية على مساحة 2500 متر مربع؛... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T01:59+0000
2022-12-15T01:59+0000
2022-12-15T02:00+0000
روسيا
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إيركوتسك، روسيا - سبوتنيك. وقال كوبزيف على تيليغرام: "[هناك] حريق خطير في وحدة المعالجة في المصنع الصناعي [شركة أنغارسك للبتروكيماويات] في أنغارسك".وأضاف: "تبلغ مساحة الحريق حوالي 2500 متر مربع. وتُبلغ وزارة الصحة الإقليمية عن إصابتين تم نقلهم إلى المستشفى".وقال المحافظ إن أكثر من 100 شخص و25 وحدة من المعدات يطفئون الحريق، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على عمل البنية التحتية، ولا يوجد تهديد لسكان المدينة.
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روسيا
حريق في مصنع للنفط بمنطقة إيركوتسك الروسية وإصابة شخصان
01:59 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 02:00 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
قال إيغور كوبزيف، حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إن حريقا اندلع يوم الخميس في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لمنطقة إيركوتسك الروسية على مساحة 2500 متر مربع؛ وأصيب شخصان.
إيركوتسك، روسيا - سبوتنيك
. وقال كوبزيف على تيليغرام: "[هناك] حريق خطير في وحدة المعالجة في المصنع الصناعي [شركة أنغارسك للبتروكيماويات] في أنغارسك".
وأضاف: "تبلغ مساحة الحريق حوالي 2500 متر مربع. وتُبلغ وزارة الصحة الإقليمية عن إصابتين تم نقلهم إلى المستشفى".
وقال المحافظ إن أكثر من 100 شخص و25 وحدة من المعدات يطفئون الحريق، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على عمل البنية التحتية، ولا يوجد تهديد لسكان المدينة.