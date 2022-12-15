https://sputnikarabic.ae/20221215/حماس-تهدد-بإغلاق-ملف-الأسرى-ما-سر-التوقيت-ومدى-استجابة-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة؟-1071240456.html

"حماس" تهدد بإغلاق ملف الأسرى... ما سر التوقيت ومدى استجابة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"حماس" تهدد بإغلاق ملف الأسرى... ما سر التوقيت ومدى استجابة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

بعد توقف دام لأكثر من عام، عاد ملف تبادل الأسرى بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي للواجهة، بعد تهديد الحركة بإغلاق الملف نهائيًا، وعدم التطرق له مرة أخرى، ما... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T16:37+0000

2022-12-15T16:37+0000

2022-12-15T16:37+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

حصري

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وهددت حركة "حماس" إسرائيل، أمس الأربعاء، في كلمة لرئيسها في القطاع يحيى السنوار، بإغلاق ملف 4 من مواطنيها، بينهم جنديان تحتجزهما الحركة في قطاع غزة، "إلى الأبد".وقال السنوار: "نمهل الاحتلال وقتا محدودا (لم يحدده) لإتمام صفقة تبادل، وإلا سنغلق هذا الملف الى أبد الآبدين"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ تهديدات حركة حماس، وعن ردود فعل إسرائيل، لا سيما في ظل الحكومة الجديدة الأكثر تطرفًا التي يقودها بنيامين نتنياهو.رسائل مهمةاعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن تحذيرات السنوار بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين إلى الأبد، رسالة واضحة لقادة الاحتلال الجدد بأن المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة رغم جولات التفاوض غير المباشرة، والتي لم تحقق أي شيء، وكان آخرها قبل الانتخابات الإسرائيلية في القاهرة، لن تجدي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، استمرار إسرائيل في النهج ذاته بالتعامل مع هذا الملف سيجبر حركة "حماس" على طيه إلى الأبد، وقد تعمل الحركة على فتح ملف جديد وأسر المزيد من الجنود الأسرى، وهو الذي سيجبر إسرائيل على تحقيق صفقة جديدة.وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين ومصيرهم، قال: "قد تكون حركة حماس أعدت خطة يمكن من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، فملف الأسرى على سلم أولويات الحركة، ولن يرفع إلا بتحريرهم جميعًا، وعلى الاحتلال وقادته أن يفهموا هذه التحذيرات ويتعاملوا معها بجدية عالية".أما عن الأسرى الإسرائيليين، أكد أنهم سيظلون في يد الحركة، والحديث كان عن طي ملف التفاوض فقط، و"حماس" قادرة على الاحتفاظ بالأسرى الأربعة ولديها طرق عديدة في ذلك.وعن مدى استجابة الحكومة الجديدة بتركيبتها هذه بالتفاوض مع "حماس" في هذا الملف، قال إنهم سيتصرفون بما يحقق مصالحهم، ولا يوجد فارق بين يميني متطرف أو يساري، في النهاية المصلحة من تحكم.تهديد المقاومةمن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، إن نشر حركة حماس أمس في ذكرى انطلاقها صورة وبندقية الجندي الإسرائيلي غولدن هدار الذي فُقد في حرب إسرائيل على غزة عام 2014 هي رسالة بأن الجندي الإسرائيلي لا يزال حيا ولا بد من تسريع عملية تبادل الأسرى.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، جاء هذا الأمر ليشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية القادمة من قبل الإسرائيليين لتسريع عملية تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة.وتابع: "في السابق كان الوسيط الألماني والمصري والقطري قد توصلوا لاتفاق والذي كان يعتمد على تطبيق صفقة تبادل الأسرى على مرحلتين والتي تراجع عنها الاحتلال و تضمنت الصفقة تسليم المقاومة فيديو مدته دقيقة لجنود إسرائيل المأسورين لدى المقاومة مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من الشيوخ والنساء والأطفال والمرضى وعددهم 600 أسير وأسيرة، ومن ثم الاتفاق على تفاصيل الصفقة".وتابع: "لكن الاحتلال رفض هذا الاقتراح وطلب أن تتم الصفقة دفعة واحدة وأن المعلومات عن جنود الاحتلال الأحياء أو الأموات تتم خلال المفاوضات وتعطلت منذ أكثر من عام حوارات صفقة تبادل الأسرى".وعن ردود فعل إسرائيل على تصريحات "حماس"، قال إنها لا تزال حتى الآن كلامية باستثناء مطالبة ذوي جنود الاحتلال بضرورة تنفيذ الصفقة والإفراج عن أبنائهم الموجودين في قبضة المقاومة الفلسطينية.وقال السنوار في تصريحاته، إن "مطالبنا واضحة بأن يفرَج عن معتقلي صفقة شاليط (وفاء الأحرار) والأسيرات والأطفال والمرضى والقدامى وجثامين الشهداء، وعلى رأس الأسرى الأسيران القائدان: ناصر أبو حميد ووليد دقة، مقابل منغستو والسيد".ومضى السنوار بالقول: "أسرانا ليسوا الحلقة الأضعف، ومخطئ من يظن ذلك، بل هم محل إجماع وطني، وقد جرّب الاحتلال كيف تدحرج إضرابهم عام 2014 إلى عمليات في الضفة ومواجهة مع غزة، وسنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لإتمام صفقة تبادل أسرى".وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها، 4760، من بينهم 160 طفلًا، و35 سيدة.طالع أيضا: قناة عبرية: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول غزة لبحث صفقة تبادل أسرى

https://sputnikarabic.ae/20221026/صحيفة-عبرية-تزعم-رفض-حماس-إتمام-صفقة-تبادل-أسرى-مع-إسرائيل-1069483778.html

https://sputnikarabic.ae/20220801/بعد-حديث-أبو-عبيدة-هل-تنجح-حماس-في-الضغط-على-الرأي-العام-الإسرائيلي-لإتمام-صفقة-تبادل-الأسرى-1065868150.html

https://sputnikarabic.ae/20211016/بعد-عرض-صور-أسرى-إسرائيل-هل-تعثرت-صفقة-التبادل-بين-حماس-وتل-أبيب؟-1050452323.html

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