https://sputnikarabic.ae/20221215/خبير-المركبة-الفضائية-ذات-التسريب-في-نظام-التبريد-تشكل-مخاطر-على-محطة-الفضاء-الدولية-1071218083.html
خبير: المركبة الفضائية ذات التسريب في نظام التبريد تشكل مخاطر على محطة الفضاء الدولية
خبير: المركبة الفضائية ذات التسريب في نظام التبريد تشكل مخاطر على محطة الفضاء الدولية
يعتقد إيفان مويسيف، خبير في الملاحة الفضائية أن وجود المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" التي حدث فيها تسريب في نظام التبريد مع محطة الفضاء الدولية أمر محفوف... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T08:22+0000
2022-12-15T08:22+0000
2022-12-15T08:22+0000
علوم
مجتمع
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "إذا خرج المبرد بالكامل، فسيتعين إبقاء المركبة في الظل بعيدا عن الشمس. واستبدالها، بأقرب وقت ممكن. يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة العناصر الفردية في وقوع حوادث أخرى، لذا فإن الاحتفاظ بمثل هذا الجهاز في المدار أمر محفوف بالمخاطر".وأضاف أن استخدام مثل هذه المركبة للهبوط مع رواد الفضاء سيكون أيضًا مخاطرة.في الوقت نفسه، وفقًا للخبير، كان السبب الأكثر ترجيحًا لخفض الضغط في نظام التبريد هو تلف الرادياتير. وشدد مويسيف على احتمال حدوث ذلك بسبب تأثير نيزك صغير أو حطام فضائي، لكن لا يمكن استبعاد الاحتمالات الأخرى، مثل عيوب التصنيع. ويعتقد أن الخبراء يجب أن يفهموا هذه المسألة.في وقت سابق، أبلغ طاقم محطة الفضاء الدولية الخدمات الأرضية أن خروج رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين إلى الفضاء المفتوح، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 5.20 بتوقيت موسكو في 15 ديسمبر/كانون الأول، قد تم تأجيله بسبب خفض ضغط نظام التبريد في مركبة الفضاء "سويوز إم إس-22".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع
خبير: المركبة الفضائية ذات التسريب في نظام التبريد تشكل مخاطر على محطة الفضاء الدولية
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يعتقد إيفان مويسيف، خبير في الملاحة الفضائية أن وجود المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" التي حدث فيها تسريب في نظام التبريد مع محطة الفضاء الدولية أمر محفوف بالمخاطر: إذا لم يتم تزويد المركبة الفضائية بنظام تبريد خاص، فقد تحدث حوادث أخرى.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "إذا خرج المبرد بالكامل، فسيتعين إبقاء المركبة في الظل بعيدا عن الشمس. واستبدالها، بأقرب وقت ممكن. يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة العناصر الفردية في وقوع حوادث أخرى، لذا فإن الاحتفاظ بمثل هذا الجهاز في المدار أمر محفوف بالمخاطر".
وأضاف أن استخدام مثل هذه المركبة للهبوط مع رواد الفضاء سيكون أيضًا مخاطرة.
في الوقت نفسه، وفقًا للخبير، كان السبب الأكثر ترجيحًا لخفض الضغط في نظام التبريد هو تلف الرادياتير. وشدد مويسيف على احتمال حدوث ذلك بسبب تأثير نيزك صغير أو حطام فضائي، لكن لا يمكن استبعاد الاحتمالات الأخرى، مثل عيوب التصنيع. ويعتقد أن الخبراء يجب أن يفهموا هذه المسألة.
في وقت سابق، أبلغ طاقم محطة الفضاء الدولية الخدمات الأرضية أن خروج رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين إلى الفضاء المفتوح، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 5.20 بتوقيت موسكو في 15 ديسمبر/كانون الأول، قد تم تأجيله بسبب خفض ضغط نظام التبريد في مركبة الفضاء "سويوز إم إس-22".