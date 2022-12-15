https://sputnikarabic.ae/20221215/خبير-من-غير-المرجح-أن-يوافق-الاتحاد-الأوروبي-على-طلب-انضمام-كوسوفو-1071223304.html
خبير: من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب انضمام كوسوفو
خبير: من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب انضمام كوسوفو
أكد خبير في الشأن البلقاني، أنه من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على محاولة كوسوفو بسبب مخاوف سابقة بشأن الاستقلال. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:27+0000
2022-12-15T10:27+0000
2022-12-15T10:27+0000
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أخبار الاتحاد الأوروبي
كوسوفو
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح نيكولا ماركوفيتش، وهو كاتب فرنسي، ومحلل سياسي في الشأن البلقاني، أنه من غير المرجح أن تعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لطلب عضوية كوسوفو؛ معللا بأنها قد تكون بمثابة سابقة لتلك الأقليات للضغط من أجل الاستقلال والانضمام إلى الكتلة كدول منفصلة.وأوضح أن "خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأقل رفضت بشكل قاطع الاعتراف بوجود كوسوفو كدولة مستقلة؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي هذه لديها أقليات ذات وضع خاص، أعتقد على سبيل المثال كاتالونيا أو منطقة الباسك في إسبانيا، والتي يمكن أن تطلب الاستقلال على الفور إذا تم منح كوسوفو وضعًا مستقلًا"، مؤكدا أن كوسوفو "هي في الواقع مقاطعة صربية".وقال ماركوفيتش إن "الولايات المتحدة تستغل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لمحاولة فرض إرادتها على البلقان والاتحاد الأوروبي، فيما يريد المعسكر الأطلسي في الناتو إغلاق البلقان وإغلاق الوضع في الناتو والاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "صربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وستظل يقظة بشأن كوسوفو".ويعتقد الخبير أيضًا أنه من المحتمل أن تكون هناك معارضة عامة عبر الاتحاد الأوروبي لانضمام كوسوفو، مشيرًا إلى ضعف اقتصاد كوسوفو، حيث يعيش 25% من السكان تحت خط الفقر، ونصيبها الهائل من الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شبكات تهريب المخدرات.وكان رئيس كوسوفو، فيوزا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، ورئيس البرلمان جلاوك كونجوفكا، قد تقدموا بطلب عضوية إلى الاتحاد الأوروبي في حفل يوم الأربعاء الماضي، وسط تصاعد التوترات مع صربيا.طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"
https://sputnikarabic.ae/20221214/قادة-كوسوفو-يوقعون-طلبا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1071190086.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو
خبير: من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب انضمام كوسوفو
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أكد خبير في الشأن البلقاني، أنه من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على محاولة كوسوفو بسبب مخاوف سابقة بشأن الاستقلال.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح نيكولا ماركوفيتش، وهو كاتب فرنسي، ومحلل سياسي في الشأن البلقاني، أنه من غير المرجح أن تعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الضوء الأخضر لطلب عضوية كوسوفو؛ معللا بأنها قد تكون بمثابة سابقة لتلك الأقليات للضغط من أجل الاستقلال والانضمام إلى الكتلة كدول منفصلة.
وقال: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بريشتينا عن ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنني أتوقع أن يتم رفضها؛ لأن كوسوفو جمهورية مصطنعة تمامًا، وهي من صنع الولايات المتحدة".
وأوضح أن "خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأقل رفضت بشكل قاطع الاعتراف بوجود كوسوفو كدولة مستقلة؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي هذه لديها أقليات ذات وضع خاص، أعتقد على سبيل المثال كاتالونيا أو منطقة الباسك في إسبانيا، والتي يمكن أن تطلب الاستقلال على الفور إذا تم منح كوسوفو وضعًا مستقلًا"، مؤكدا أن كوسوفو "هي في الواقع مقاطعة صربية".
وقال الخبير إن بلغاريا واليونان ورومانيا وسلوفاكيا في نفس موقف إسبانيا، مشددا على أن بروكسل تقوم بمحاولات لجعل البوسنة والهرسك أيضا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، "لإرضاء واشنطن".
وقال ماركوفيتش إن "الولايات المتحدة تستغل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لمحاولة فرض إرادتها على البلقان والاتحاد الأوروبي، فيما يريد المعسكر الأطلسي في الناتو إغلاق البلقان وإغلاق الوضع في الناتو والاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "صربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وستظل يقظة بشأن كوسوفو".
ويعتقد الخبير أيضًا أنه من المحتمل أن تكون هناك معارضة عامة عبر الاتحاد الأوروبي لانضمام كوسوفو، مشيرًا إلى ضعف اقتصاد كوسوفو، حيث يعيش 25% من السكان تحت خط الفقر، ونصيبها الهائل من الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شبكات تهريب المخدرات.
وقال ماركوفيتش: "إذا كان بإمكان الأوروبيين إبداء رأيهم في استفتاء، فسيتم دفن طلب كوسوفو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الأبد".
وكان رئيس كوسوفو، فيوزا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، ورئيس البرلمان جلاوك كونجوفكا، قد تقدموا بطلب عضوية إلى الاتحاد الأوروبي في حفل يوم الأربعاء الماضي، وسط تصاعد التوترات مع صربيا.