https://sputnikarabic.ae/20221215/خطر-الغرس-الثقافي-الغربي-للمثلية-الجنسية-في-مجتمعاتنا-العربية-1071232948.html
خطر الغرس الثقافي الغربي للمثلية الجنسية في مجتمعاتنا العربية
خطر الغرس الثقافي الغربي للمثلية الجنسية في مجتمعاتنا العربية
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: غرس ثقافة المثلية الجنسية في العالم، المنتخب المغربي يحقق انتصارات تاريخية في مونديال قطر 2022،... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:47+0000
2022-12-15T13:47+0000
2022-12-15T13:47+0000
راديو
صدى الحياة
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خطر الغرس الثقافي الغربي للمثلية الجنسية في مجتمعاتنا العربية
خطر الغرس الثقافي الغربي للمثلية الجنسية في مجتمعاتنا العربية
خبيرة سعودية: لا بد من إدراج مقرّرات تربوية لبث روح المعرفة بهذه القضايامجتمع الميم في المجتمعات العربية منبوذ بكل شكل من الأشكال ومحرّم في الشريعة الإسلامية وحتى في القوانين، ويعتبر من المحظورات المجتمعية والدينية، فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية التي استشرت مؤخرا بشكل كبير في مختلف الدول العربية وكيف يمكن للأسرة حماية أطفالها من التعرض لمحتويات إعلامية تدعم بين السطور المثلية الجنسية؟حول هذا الموضوع، قالت الكاتبة السعودية والمؤلفة والفنانة التشكيلية، الدكتورة في السّياسات التربوية، منى علي حمود، لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت الدكتورة منى إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: فرح القادري
سبوتنيك عربي
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2022
فرح القادري
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
خطر الغرس الثقافي الغربي للمثلية الجنسية في مجتمعاتنا العربية
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: غرس ثقافة المثلية الجنسية في العالم، المنتخب المغربي يحقق انتصارات تاريخية في مونديال قطر 2022، إيقاف مغني الراب التونسي "سمارا" وحجز أقراص مخدّرة، حسين الجسمي يدخل القفص الذهبي، عريـس باكستاني يهدي زوجته حمارا يوم زفافهما، جرعة منخفضة من الكافيين في الصباح تحسن وظائف المخ المعرفية.
خبيرة سعودية: لا بد من إدراج مقرّرات تربوية لبث روح المعرفة بهذه القضايا
مجتمع الميم في المجتمعات العربية منبوذ بكل شكل من الأشكال ومحرّم في الشريعة الإسلامية وحتى في القوانين، ويعتبر من المحظورات المجتمعية والدينية، فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية التي استشرت مؤخرا بشكل كبير في مختلف الدول العربية وكيف يمكن للأسرة حماية أطفالها من التعرض لمحتويات إعلامية تدعم بين السطور المثلية الجنسية؟
حول هذا الموضوع، قالت الكاتبة السعودية والمؤلفة والفنانة التشكيلية، الدكتورة في السّياسات التربوية، منى علي حمود، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ زراعة الثقافة من خلال الصور والأفلام والمنتجات، نحن لا ننكر أن هناك دافعا اقتصاديا تجاريا لهذه الملبوسات والأفلام وغيرها، للترويج لهذا المفهوم المستنكر أوالغريب عن المجتمعات يجعل هناك إقبال من بعض الأفراد لرغبة الإنسان لفك الغموض والنواحي المستترة، إلى جانب أنّ الإعلام يحاول تسليط الضوء على مثل هذه القضايا والتي تساعد على تغذية نشاطه والحفاظ على ديمومته وتكبير حجم القضايا مما هي عليه، والمجتمع اليوم لن يتقبل هذا الفعل، وبالتالي يتم إدخال مفردات تسعى للأخذ ولتعاطي هذا المفهوم بما يتناسب مع وعي وفهم وإدراك المجتمع".
وأشارت الدكتورة منى إلى أنّ
"هوية الإنسان أعمق وأكبر من قضية واحدة ومن المؤكّد أنها ستتأثر ببعض الأشياء ولكن لن يفقد الإنسان هويته التامة، ولكن السعي لإقحام هذا الموضوع إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فهذا لا يعني أنها ستلغي الهوية، لأن الأخيرة مبنية على الاعتقاد وبالتالي معتقداتنا من الصعب التوغل فيها".
التفاصيل في الملف الصوتي....
إعداد وتقديم: فرح القادري