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دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
أفاد دبلوماسيون، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:18+0000
2022-12-15T09:20+0000
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سبوتنيك. اقتربت الدول الأعضاء في الوقت نفسه من التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، لكن بعض الدول، ومنها بولندا، لا تزال لديها اعتراضات.وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رسالة الأمين العام لمجلس أوروبا، التي طالب فيها موسكو بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنها حملة دعائية، وخير دليل على "دبلوماسية مكبرات الصوت".وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد أكد الاثنين الماضي، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا مستمرة، معربًا أن أمله في التوصل لاتفاق خلال ساعات.وقال بوريل في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل: "المفاوضات حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا لا تزال جارية بين الدول الأعضاء"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنها خلال ساعات أو بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

09:18 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 15.12.2022)
© AFP 2022 / DANIEL ROLAND الاتحاد الأوروبي، 2018
 الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL ROLAND
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أفاد دبلوماسيون، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.
سبوتنيك. اقتربت الدول الأعضاء في الوقت نفسه من التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، لكن بعض الدول، ومنها بولندا، لا تزال لديها اعتراضات.
وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رسالة الأمين العام لمجلس أوروبا، التي طالب فيها موسكو بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنها حملة دعائية، وخير دليل على "دبلوماسية مكبرات الصوت".
ونشر موقع الخارجية نقلا عن زاخاروفا: "قبل الحديث عما ورد في هذه الرسالة، علينا أن ندرسها بعناية، للأسف شرع مجلس أوروبا بطريق "دبلوماسية مكبرات الصوت" في التعامل معنا".
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد أكد الاثنين الماضي، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا مستمرة، معربًا أن أمله في التوصل لاتفاق خلال ساعات.
وقال بوريل في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل: "المفاوضات حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا لا تزال جارية بين الدول الأعضاء"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنها خلال ساعات أو بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
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