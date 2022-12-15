https://sputnikarabic.ae/20221215/روسكوسموس-تعلن-إلغاء-مهمة-مركبة-سويوز-إم-إس-22-بسبب-خلل-تقني-1071215355.html
روسكوسموس تعلن إلغاء مهمة مركبة "سويوز إم إس-22" بسبب خلل تقني
روسكوسموس تعلن إلغاء مهمة مركبة "سويوز إم إس-22" بسبب خلل تقني
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" التي... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:01+0000
2022-12-15T07:01+0000
2022-12-15T07:06+0000
روسيا
مركبة فضائية
روسكوسموس
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وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس "توقف تنفيذ برنامجVKD-56 لأسباب فنية. قبل بدء إجراء فتح فتحة الخروج، وفقا لتقرير الطاقم، تم تلقي معلومات حول تنشيط جهاز الإشارة لأحد أنظمة التشخيص لمركبة الفضاء "سويوز إم إس -22".وأضافت الشركة "تعمل لجنة لتحليل أسباب الحادث، وبناء على نتائج عملها، سيتم اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الإضافية للمتخصصين على الأرض وطاقم الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية".في وقت سابق، من محادثات طاقم محطة الفضاء الدولية مع الخدمات الأرضية، أصبح معروفًا أن خروج رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الفضاء المفتوح، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 5.20 بتوقيت موسكو في 15 ديسمبر/ كانون الأول، قد تم تأجيله بسبب انخفاض ضغط نظام التبريد. ثم أضافت روسكوسموس أنه تم إلغاء الخروج لأسباب فنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مركبة فضائية, روسكوسموس
روسيا, مركبة فضائية, روسكوسموس
روسكوسموس تعلن إلغاء مهمة مركبة "سويوز إم إس-22" بسبب خلل تقني
07:01 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس "توقف تنفيذ برنامجVKD-56 لأسباب فنية. قبل بدء إجراء فتح فتحة الخروج، وفقا لتقرير الطاقم، تم تلقي معلومات حول تنشيط جهاز الإشارة لأحد أنظمة التشخيص لمركبة الفضاء "سويوز إم إس -22".
وأضافت الشركة "تعمل لجنة لتحليل أسباب الحادث، وبناء على نتائج عملها، سيتم اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الإضافية للمتخصصين على الأرض وطاقم الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية".
25 أكتوبر 2020, 19:28 GMT
في وقت سابق، من محادثات طاقم محطة الفضاء الدولية مع الخدمات الأرضية، أصبح معروفًا أن خروج رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الفضاء المفتوح، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 5.20 بتوقيت موسكو في 15 ديسمبر/ كانون الأول، قد تم تأجيله بسبب انخفاض ضغط نظام التبريد. ثم أضافت روسكوسموس أنه تم إلغاء الخروج لأسباب فنية.