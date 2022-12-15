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https://sputnikarabic.ae/20221215/روسيا-صاروخ-يارس-العابر-للقارات-يبدأ-المناوبة-القتالية-1071217774.html
روسيا... صاروخ "يارس" العابر للقارات يبدأ المناوبة القتالية
روسيا... صاروخ "يارس" العابر للقارات يبدأ المناوبة القتالية
بدأ الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات "يارس" لليوم الثاني على التوالي المناوبة القتالية في تشكيل صواريخ كوزيلسك. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T08:15+0000
2022-12-15T08:15+0000
رصد عسكري
صاروخ عابر متعدد المراحل
صاروخ يارس
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، مرفوق ببيان " "في تشكيل صواريخ كوزيلسك (منطقة كالوغا)، تم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في قاذفة صومعة".سيسمح تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، بالإضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية لتحسين ظروف الخدمة القتالية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يشهد-تدريبات-قوات-الردع-الاستراتيجي-وإطلاق-صواريخ-مجنحة-وباليستية-1069498540.html
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رصد عسكري, صاروخ عابر متعدد المراحل, صاروخ يارس
رصد عسكري, صاروخ عابر متعدد المراحل, صاروخ يارس

روسيا... صاروخ "يارس" العابر للقارات يبدأ المناوبة القتالية

08:15 GMT 15.12.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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بدأ الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات "يارس" لليوم الثاني على التوالي المناوبة القتالية في تشكيل صواريخ كوزيلسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، مرفوق ببيان " "في تشكيل صواريخ كوزيلسك (منطقة كالوغا)، تم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" في قاذفة صومعة".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن تشكيل كوزيلسك كان الأول في قوات الصواريخ الاستراتيجية، الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة يارس الثابتة. يتم تحميل الصاروخ في المنجم بواسطة وحدة نقل وتحميل خاصة وتستغرق العملية عدة ساعات.

القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
بوتين يشهد تدريبات قوات الردع الاستراتيجي وإطلاق صواريخ مجنحة وباليستية
26 أكتوبر, 11:52 GMT
سيسمح تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، بالإضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية لتحسين ظروف الخدمة القتالية.
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