https://sputnikarabic.ae/20221215/زلزال-بقوة-62-ريختر-يضرب-الساحل-الشرقي-لجزيرة-تايوان-1071215674.html
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الساحل الشرقي لجزيرة تايوان
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الساحل الشرقي لجزيرة تايوان
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، الساحل الشرقي لجزيرة تايوان، اليوم الخميس، دون تسجيل وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية بحسب ما أعلنه معهد الأرصاد... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:10+0000
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وقال المعهد إن "الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً (04:00 ت غ)، وأن مركزه على بعد حوالى 30 كم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كم فقط عن سطح البحر".بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجة وحددت مركزه على عمق 12 كم، بحسب وكالة "فرانس برس".ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.وقال مراسل الوكالة في تايبيه إنّ الهزة في العاصمة كانت أقلّ حدّة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكّان العاصمة هذا العام.وتقع تايوان فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف، تشهد زلازل بشكل منتظم.وفي سبتمبر/أيلول الماضي ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان، وأسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني. وفي عام 2016 قُتل أكثر من 100 شخص في زلزال ضرب جنوب الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-المياه-قبالة-سواحل-تايوان-1068867310.html
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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الساحل الشرقي لجزيرة تايوان
07:10 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، الساحل الشرقي لجزيرة تايوان، اليوم الخميس، دون تسجيل وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية بحسب ما أعلنه معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة.
وقال المعهد إن "الزلزال
وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً (04:00 ت غ)، وأن مركزه على بعد حوالى 30 كم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كم فقط عن سطح البحر".
بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ5.9 درجة وحددت مركزه على عمق 12 كم، بحسب وكالة "فرانس برس".
ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.
وقال مراسل الوكالة في تايبيه إنّ الهزة في العاصمة
كانت أقلّ حدّة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكّان العاصمة هذا العام.
وتقع تايوان فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف، تشهد زلازل بشكل منتظم.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان، وأسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني. وفي عام 2016 قُتل أكثر من 100 شخص في زلزال ضرب جنوب الجزيرة.