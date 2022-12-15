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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/سلطات-لوغانسك-عدد-المخربين-الأوكرانيين-يزداد-في-منطقة-القتال-1071213666.html
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
أعلنت القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، زيادة عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة القتال. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:30+0000
2022-12-15T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
عمليات تخريب
أخبار أوكرانيا
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قال الضابط أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" في إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، "في منطقة مسؤولية القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، هناك زيادة في عدد مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية. تتمثل المهمة الرئيسية للمخربين في كشف مواقعنا، وتحديد مستودعات الأسلحة والمعدات، وكذلك ضبط نيران المدفعية".وأضاف الضابط في القوات الشعبية أن المجموعات التخريبية تعمل في تشكيلات صغيرة، عادة ما تكون من 10 إلى 12 شخصا لكل منها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20221125/إحباط-محاولة-اختراق-لمجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه--1070528525.html
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روسيا, عمليات عسكرية, عمليات تخريب, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, عمليات تخريب, أخبار أوكرانيا

سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال

05:30 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 05:38 GMT 15.12.2022)
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورجنود شياشانيون خلال عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية
جنود شياشانيون خلال عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أعلنت القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، زيادة عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة القتال.
قال الضابط أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" في إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، "في منطقة مسؤولية القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، هناك زيادة في عدد مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية. تتمثل المهمة الرئيسية للمخربين في كشف مواقعنا، وتحديد مستودعات الأسلحة والمعدات، وكذلك ضبط نيران المدفعية".
وأضاف الضابط في القوات الشعبية أن المجموعات التخريبية تعمل في تشكيلات صغيرة، عادة ما تكون من 10 إلى 12 شخصا لكل منها.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة اختراق لمجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
25 نوفمبر, 09:52 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
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