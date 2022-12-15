https://sputnikarabic.ae/20221215/سلطات-لوغانسك-عدد-المخربين-الأوكرانيين-يزداد-في-منطقة-القتال-1071213666.html
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
أعلنت القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، زيادة عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة القتال. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:30+0000
2022-12-15T05:30+0000
2022-12-15T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
عمليات تخريب
أخبار أوكرانيا
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قال الضابط أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" في إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، "في منطقة مسؤولية القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، هناك زيادة في عدد مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية. تتمثل المهمة الرئيسية للمخربين في كشف مواقعنا، وتحديد مستودعات الأسلحة والمعدات، وكذلك ضبط نيران المدفعية".وأضاف الضابط في القوات الشعبية أن المجموعات التخريبية تعمل في تشكيلات صغيرة، عادة ما تكون من 10 إلى 12 شخصا لكل منها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20221125/إحباط-محاولة-اختراق-لمجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه--1070528525.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, عمليات تخريب, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, عمليات تخريب, أخبار أوكرانيا
سلطات لوغانسك: عدد المخربين الأوكرانيين يزداد في منطقة القتال
05:30 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 05:38 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، زيادة عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة القتال.
قال الضابط أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" في إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، "في منطقة مسؤولية القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، هناك زيادة في عدد مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية. تتمثل المهمة الرئيسية للمخربين في كشف مواقعنا، وتحديد مستودعات الأسلحة والمعدات، وكذلك ضبط نيران المدفعية".
وأضاف الضابط في القوات الشعبية أن المجموعات التخريبية تعمل في تشكيلات صغيرة، عادة ما تكون من 10 إلى 12 شخصا لكل منها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.