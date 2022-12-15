عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/ضربة-جزاء-لم-تحتسب-للمنتخب-المغربي-تثير-الجدل-نجوم-ينتقدون-الحكم-والمغرب-يشكوه-للفيفا-1071238772.html
ضربة جزاء "لم تحتسب" للمنتخب المغربي تثير الجدل... نجوم ينتقدون الحكم والمغرب يشكوه للفيفا
ضربة جزاء "لم تحتسب" للمنتخب المغربي تثير الجدل... نجوم ينتقدون الحكم والمغرب يشكوه للفيفا
انتقادات لاذعة ما زالت تنهال على الحكم المكسيكي الذي قاد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، أمس الأربعاء، لعدم إعلانه عن ضربة جزاء لصالح "أسود... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T15:53+0000
2022-12-15T15:53+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
منتخب المغرب لكرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
وتساءل الإسباني، إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق في منشور على "تويتر"، "هذه الخطوة جديرة بالمعرفة، نعم أم لا، هل هي ضربة جزاء؟"، مرفقة بصورة للاعب المنتخب الفرنسي ثيو هيرنانديز، وهو يقطع الطريق على اللاعب المغربي، سفيان بوفال".إذ حصل بوفال على بطاقة صفراء من قبل الحكم في الدقيقة 27، فيما لم يتم احتساب أي خطأ على هيرنانديز، الذي تدخل بقوة لقطع الكرة من مهاجم المنتخب المغربي بوفال في منطقة العمليات، وبالتالي كان يمكن لأي ضربة جزاء محتمَلة أن تغيّر مسار اللعبة بأكملها، خاصة أن فرنسا كانت متقدمة بهدف وحيد، سجلته خلال الدقائق الخمس الأولى.بدوره، قال اللاعب الفرنسي، فريدريك بيكيون: "ركلة جزاء لبوفال، هل توافق؟".من جانبه، نشر حساب "فوتبول تويت" الصورة ذاتها، ونقل عن لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل، ريو فيرديناند، قوله: "أعتقد أن هذه ركلة جزاء (…) إنها خطأ، فلماذا هذه ليست ركلة جزاء لبوفال؟".فيما كان المصري، جمال الغندور، خبير التحكيم في قنوات "بي إن سبورت"، أكد وجود ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي، لم يتم احتسابهما خلال المباراة ضد فرنسا.وقال الغندور: "حدث تدخل من الفرنسي ثيو هيرنانديز على المغربي سفيان بوفال في الدقيقة الـ25، داخل منطقة الجزاء، لكن راموس احتسب الخطأ لصالح فرنسا.وأضاف باستغراب: "احتسب الحكم ركلة حرة ضد اللاعب المغربي، وقام بإنذاره، ما الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟". وأوضح: "قدمه (بوفال) على الأرض، من الذي ذهب إليه؟ المدافع (ثيو هيرنانديز) هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة".وتابع: "إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزائه، لم تُحتسب ضربة جزاء، لقطة بهذا الوضوح لم تُحتسب ضربة جزاء، ولكن احتُسبت مخالفة على المهاجم".من جانبه، احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسمياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ما وصفها بـ"الأخطاء التحكيمية" خلال المباراة.وقال في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إنه احتج بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.وأوضح أنه وجَّه رسالة إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتَي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة "الفار" لذلك​ .وأكد الاتحاد المغربي أنه "لن يتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات​ اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي تعرض له في المباراة".وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية توالياً والرابعة في تاريخه.سجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، الفائزة على كرواتيا الوصيفة بثلاثية، الثلاثاء.أما المنتخب المغربي، فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
https://sputnikarabic.ae/20221214/فرنسا-تقضي-على-آمال-المغرب-وتصعد-لنهائي-المونديال--1071209981.html
https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-تعليق-من-ملك-المغرب-عقب-خسارة-أسود-الأطلس-أمام-فرنسا-في-كأس-العالم-قطر-2022-1071221714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم

ضربة جزاء "لم تحتسب" للمنتخب المغربي تثير الجدل... نجوم ينتقدون الحكم والمغرب يشكوه للفيفا

15:53 GMT 15.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبرTelegram
انتقادات لاذعة ما زالت تنهال على الحكم المكسيكي الذي قاد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، أمس الأربعاء، لعدم إعلانه عن ضربة جزاء لصالح "أسود الأطلس".
وتساءل الإسباني، إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق في منشور على "تويتر"، "هذه الخطوة جديرة بالمعرفة، نعم أم لا، هل هي ضربة جزاء؟"، مرفقة بصورة للاعب المنتخب الفرنسي ثيو هيرنانديز، وهو يقطع الطريق على اللاعب المغربي، سفيان بوفال".
إذ حصل بوفال على بطاقة صفراء من قبل الحكم في الدقيقة 27، فيما لم يتم احتساب أي خطأ على هيرنانديز، الذي تدخل بقوة لقطع الكرة من مهاجم المنتخب المغربي بوفال في منطقة العمليات، وبالتالي كان يمكن لأي ضربة جزاء محتمَلة أن تغيّر مسار اللعبة بأكملها، خاصة أن فرنسا كانت متقدمة بهدف وحيد، سجلته خلال الدقائق الخمس الأولى.
بدوره، قال اللاعب الفرنسي، فريدريك بيكيون: "ركلة جزاء لبوفال، هل توافق؟".
من جانبه، نشر حساب "فوتبول تويت" الصورة ذاتها، ونقل عن لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل، ريو فيرديناند، قوله: "أعتقد أن هذه ركلة جزاء (…) إنها خطأ، فلماذا هذه ليست ركلة جزاء لبوفال؟".
فيما كان المصري، جمال الغندور، خبير التحكيم في قنوات "بي إن سبورت"، أكد وجود ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي، لم يتم احتسابهما خلال المباراة ضد فرنسا.
وقال الغندور: "حدث تدخل من الفرنسي ثيو هيرنانديز على المغربي سفيان بوفال في الدقيقة الـ25، داخل منطقة الجزاء، لكن راموس احتسب الخطأ لصالح فرنسا.
وأضاف باستغراب: "احتسب الحكم ركلة حرة ضد اللاعب المغربي، وقام بإنذاره، ما الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟". وأوضح: "قدمه (بوفال) على الأرض، من الذي ذهب إليه؟ المدافع (ثيو هيرنانديز) هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة".
وتابع: "إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزائه، لم تُحتسب ضربة جزاء، لقطة بهذا الوضوح لم تُحتسب ضربة جزاء، ولكن احتُسبت مخالفة على المهاجم".
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
فرنسا تقضي على آمال المغرب وتصعد لنهائي المونديال
أمس, 21:03 GMT
من جانبه، احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسمياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ما وصفها بـ"الأخطاء التحكيمية" خلال المباراة.
وقال في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إنه احتج بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.
وأوضح أنه وجَّه رسالة إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتَي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة "الفار" لذلك​ .
وأكد الاتحاد المغربي أنه "لن يتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات​ اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي تعرض له في المباراة".
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
أول تعليق من ملك المغرب عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في كأس العالم "قطر 2022"
09:50 GMT
وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية توالياً والرابعة في تاريخه.
سجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، الفائزة على كرواتيا الوصيفة بثلاثية، الثلاثاء.
أما المنتخب المغربي، فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала