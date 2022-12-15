https://sputnikarabic.ae/20221215/علماء-يبتكرون-مادة-فريدة-لتجديد-الأعضاء-البشرية-التالفة-1071220443.html

علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة

علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة

طور علماء من جامعة تومسك للأبحاث بالتعاون مع علماء روس وأجانب، مادة فريدة من نوعها لاستعادة الأعضاء والأنسجة التالفة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T09:33+0000

2022-12-15T09:33+0000

2022-12-15T09:39+0000

مجتمع

علوم

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وفقًا لهم، فإن البوليمر الجديد، على عكس نظائره، له خصائص كهرضغطية وقدرة على التحلل البيولوجي، مما يحسن بشكل كبير جودة العلاج وسرعة الشفاء بعد الجراحة. نُشرت النتائج في مجلة Advanced Healthcare Marerials.تستخدم في طب التجديد، تركيبات مصنوعة من مواد بوليمرية (ما يسمى "السقالات") على نطاق واسع، مما يزيد من كفاءة التئام الجروح المعقدة، وفقا للخبراء.وفقًا للخبراء، يمكن إجراء مزيد من التطوير لهذه التقنية، من خلال منح السقالات القدرة على تحفيز الخلايا كهربائيًا (نتيجة للتأثير الكهروضغطي) في موقع الشفاء. هذا سوف يقلل بشكل كبير من وقت شفاء المرضى.طور فريق من العلماء من جامعة تومسك بوليتكنيك مع زملائهم من روسيا وبلجيكا وألمانيا سقالات بوليمر جديدة فريدة من نوعها قابلة للتحلل الحيوي تعتمد على بولي 3-أوكسيبيتورات مع استجابة كهربائية انضغاطية محسنة للعمل المستهدف على الخلايا.وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من اهتمام المجتمع العلمي ببوليمرات البيزو، إلا أن معظم الأبحاث الحديثة مكرسة لسقالات لا يستطيع الجسم امتصاصها وتتطلب تدخلا جراحيا متكررا.و قالت ماريا سورمينيفا، الباحثة الرائدة في مركز الأبحاث الدولي" بيزو- والمواد الكهرومغناطيسية والتأثير على الأنسجة والخلايا الحساسة للكهرباء": "يعتبر البوليمر النشط كهربائيًا مادة واعدة محتملة لزيادة كفاءة إصلاح المناطق المتضررة من الأعصاب والعظام والأنسجة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تسمح السقالات الجديدة بتحكم أفضل في التصاق الخلايا بسطحها وتحفيز إنبات الأنسجة في المساحة الداخلية للهيكل".المهمة التالية للفريق العلمي هي اختبار المواد المطورة باستخدام حيوانات المختبر.

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مجتمع, علوم