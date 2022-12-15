https://sputnikarabic.ae/20221215/علماء-يبتكرون-مادة-فريدة-لتجديد-الأعضاء-البشرية-التالفة-1071220443.html
علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة
علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة
طور علماء من جامعة تومسك للأبحاث بالتعاون مع علماء روس وأجانب، مادة فريدة من نوعها لاستعادة الأعضاء والأنسجة التالفة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:33+0000
2022-12-15T09:33+0000
2022-12-15T09:39+0000
مجتمع
علوم
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وفقًا لهم، فإن البوليمر الجديد، على عكس نظائره، له خصائص كهرضغطية وقدرة على التحلل البيولوجي، مما يحسن بشكل كبير جودة العلاج وسرعة الشفاء بعد الجراحة. نُشرت النتائج في مجلة Advanced Healthcare Marerials.تستخدم في طب التجديد، تركيبات مصنوعة من مواد بوليمرية (ما يسمى "السقالات") على نطاق واسع، مما يزيد من كفاءة التئام الجروح المعقدة، وفقا للخبراء.وفقًا للخبراء، يمكن إجراء مزيد من التطوير لهذه التقنية، من خلال منح السقالات القدرة على تحفيز الخلايا كهربائيًا (نتيجة للتأثير الكهروضغطي) في موقع الشفاء. هذا سوف يقلل بشكل كبير من وقت شفاء المرضى.طور فريق من العلماء من جامعة تومسك بوليتكنيك مع زملائهم من روسيا وبلجيكا وألمانيا سقالات بوليمر جديدة فريدة من نوعها قابلة للتحلل الحيوي تعتمد على بولي 3-أوكسيبيتورات مع استجابة كهربائية انضغاطية محسنة للعمل المستهدف على الخلايا.وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من اهتمام المجتمع العلمي ببوليمرات البيزو، إلا أن معظم الأبحاث الحديثة مكرسة لسقالات لا يستطيع الجسم امتصاصها وتتطلب تدخلا جراحيا متكررا.و قالت ماريا سورمينيفا، الباحثة الرائدة في مركز الأبحاث الدولي" بيزو- والمواد الكهرومغناطيسية والتأثير على الأنسجة والخلايا الحساسة للكهرباء": "يعتبر البوليمر النشط كهربائيًا مادة واعدة محتملة لزيادة كفاءة إصلاح المناطق المتضررة من الأعصاب والعظام والأنسجة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تسمح السقالات الجديدة بتحكم أفضل في التصاق الخلايا بسطحها وتحفيز إنبات الأنسجة في المساحة الداخلية للهيكل".المهمة التالية للفريق العلمي هي اختبار المواد المطورة باستخدام حيوانات المختبر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم
علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة
09:33 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
طور علماء من جامعة تومسك للأبحاث بالتعاون مع علماء روس وأجانب، مادة فريدة من نوعها لاستعادة الأعضاء والأنسجة التالفة.
وفقًا لهم، فإن البوليمر الجديد، على عكس نظائره، له خصائص كهرضغطية وقدرة على التحلل البيولوجي، مما يحسن بشكل كبير جودة العلاج وسرعة الشفاء بعد الجراحة. نُشرت النتائج في مجلة Advanced Healthcare Marerials.
تستخدم في طب التجديد، تركيبات مصنوعة من مواد بوليمرية (ما يسمى "السقالات") على نطاق واسع، مما يزيد من كفاءة التئام الجروح المعقدة، وفقا للخبراء.
أوضح العلماء أن السقالات يجب أن تكون متوافقة حيويًا وقابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن يكون لها خصائص تقنية مماثلة للأنسجة الحية. من المهم أيضًا أن تحاكي سقالة البوليمر بنية النسيج الضام الذي يدعم الخلايا.
وفقًا للخبراء، يمكن إجراء مزيد من التطوير لهذه التقنية، من خلال منح السقالات القدرة على تحفيز الخلايا كهربائيًا (نتيجة للتأثير الكهروضغطي) في موقع الشفاء. هذا سوف يقلل بشكل كبير من وقت شفاء المرضى.
طور فريق من العلماء من جامعة تومسك بوليتكنيك مع زملائهم من روسيا وبلجيكا وألمانيا سقالات بوليمر جديدة فريدة من نوعها قابلة للتحلل الحيوي تعتمد على بولي 3-أوكسيبيتورات مع استجابة كهربائية انضغاطية محسنة للعمل المستهدف على الخلايا.
وقال الباحث رومان تشيرنوزوم: "المواد الكهربائية الانضغاطية تولد شحنة سطحية كهربائية استجابة للتشوه. استخدمنا أكسيد الجرافين المختزل لحشو السقالات، مما جعل من الممكن تعزيز خصائصها الكهرضغطية. لا توجد مواد أخرى بمجموعة مماثلة من الخصائص في العالم اليوم".
وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من اهتمام المجتمع العلمي ببوليمرات البيزو، إلا أن معظم الأبحاث الحديثة مكرسة لسقالات لا يستطيع الجسم امتصاصها وتتطلب تدخلا جراحيا متكررا.
و قالت ماريا سورمينيفا، الباحثة الرائدة في مركز الأبحاث الدولي" بيزو- والمواد الكهرومغناطيسية والتأثير على الأنسجة والخلايا الحساسة للكهرباء": "يعتبر البوليمر النشط كهربائيًا مادة واعدة محتملة لزيادة كفاءة إصلاح المناطق المتضررة من الأعصاب والعظام والأنسجة
الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تسمح السقالات الجديدة بتحكم أفضل في التصاق الخلايا بسطحها وتحفيز إنبات الأنسجة في المساحة الداخلية للهيكل".
المهمة التالية للفريق العلمي هي اختبار المواد المطورة باستخدام حيوانات المختبر.