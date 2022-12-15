https://sputnikarabic.ae/20221215/غازبروم-سحب-الغاز-من-منشآت-التخزين-الأوروبية-سجل-رقما-قياسيا--1071230658.html
"غازبروم": سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية سجل رقما قياسيا
"غازبروم": سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية سجل رقما قياسيا
ذكرت شركة "غازبروم" الروسية أن سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض سجل في 13 ديسمبر/كانون الأول أرقاما قياسياً لهذا التاريخ وبلغ 738 مليون متر مكعب،... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:26+0000
2022-12-15T12:26+0000
2022-12-15T12:26+0000
العالم
شركة غازبروم
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وكشفت الشركة في بيان "وفقا لـGas Infrastructure Europe ، في 13 ديسمبر، تم سحب الحد الأقصى من الغاز القياسي لهذا التاريخ في كامل تاريخ الملاحظات - 738 مليون متر مكعب - من مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا".كما أشارت شركة "غازبروم" مرارا في وقت سابق، من المتوقع أن يكون الحمل على مرافق التخزين في أوروبا هذا الشتاء أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، بسبب الخدمات اللوجستية المتغيرة ومصادر إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية.وأضافت الشركة أن صادرات غازبروم إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة خلال 11.5 شهرًا من هذا العام انخفضت بنسبة 45.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 97.8 مليار متر مكعب من الغاز.بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب على غاز الشركة من نظام نقل الغاز في السوق المحلي خلال هذه الفترة بنسبة 5.2% أو 12.5 مليار متر مكعب.في الوقت نفسه، أشارت شركة غازبروم إلى أنه في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر ، على خلفية درجات الحرارة الباردة، زودت الشركة المستهلكين الروس يوميا من خلال نظام نقل الغاز بكمية قياسية من الغاز الطبيعي لنفس الفترة من السنوات السابقة. تم تسليم الحجم اليومي الأقصى - 1.61 مليار متر مكعب - في 7 ديسمبر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221211/غازبروم-تستمر-بضخ-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1071074603.html
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العالم, شركة غازبروم
"غازبروم": سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية سجل رقما قياسيا
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ذكرت شركة "غازبروم" الروسية أن سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض سجل في 13 ديسمبر/كانون الأول أرقاما قياسياً لهذا التاريخ وبلغ 738 مليون متر مكعب، بما في ذلك القيم القصوى المسجلة في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك.
وكشفت الشركة في بيان "وفقا لـGas Infrastructure Europe ، في 13 ديسمبر، تم سحب الحد الأقصى من الغاز القياسي لهذا التاريخ في كامل تاريخ الملاحظات - 738 مليون متر مكعب - من مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا".
وأضافت "على وجه الخصوص، تم تسجيل الحد الأقصى لسجلات سحب الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض في 13 ديسمبر في ألمانيا (250.1 مليون متر مكعب) وفرنسا (117.6 مليون متر مكعب)، وهما من بين أكبر خمس دول أوروبية" مدخرة للغاز"، وكذلك كما في جمهورية التشيك (36.5 مليون متر مكعب) ".
كما أشارت شركة "غازبروم" مرارا في وقت سابق، من المتوقع أن يكون الحمل على مرافق التخزين في أوروبا هذا الشتاء أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، بسبب الخدمات اللوجستية المتغيرة ومصادر إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية.
وأضافت الشركة أن صادرات غازبروم إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة خلال 11.5 شهرًا من هذا العام انخفضت بنسبة 45.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 97.8 مليار متر مكعب من الغاز.
وأوضحت الشركة "بلغت صادرات الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة 97.8 مليار متر مكعب - 45.1% (80.2 مليار متر مكعب) أقل من نفس الفترة من عام 2021. وتزود غازبروم الغاز حسب التطبيقات المؤكدة".
بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب على غاز الشركة من نظام نقل الغاز في السوق المحلي خلال هذه الفترة بنسبة 5.2% أو 12.5 مليار متر مكعب.
في الوقت نفسه، أشارت شركة غازبروم إلى أنه في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر ، على خلفية درجات الحرارة الباردة، زودت الشركة المستهلكين الروس يوميا من خلال نظام نقل الغاز بكمية قياسية من الغاز الطبيعي لنفس الفترة من السنوات السابقة. تم تسليم الحجم اليومي الأقصى - 1.61 مليار متر مكعب - في 7 ديسمبر 2022.