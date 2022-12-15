https://sputnikarabic.ae/20221215/غازبروم-سحب-الغاز-من-منشآت-التخزين-الأوروبية-سجل-رقما-قياسيا--1071230658.html

"غازبروم": سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية سجل رقما قياسيا

"غازبروم": سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية سجل رقما قياسيا

ذكرت شركة "غازبروم" الروسية أن سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض سجل في 13 ديسمبر/كانون الأول أرقاما قياسياً لهذا التاريخ وبلغ 738 مليون متر مكعب،... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T12:26+0000

2022-12-15T12:26+0000

2022-12-15T12:26+0000

العالم

شركة غازبروم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg

وكشفت الشركة في بيان "وفقا لـGas Infrastructure Europe ، في 13 ديسمبر، تم سحب الحد الأقصى من الغاز القياسي لهذا التاريخ في كامل تاريخ الملاحظات - 738 مليون متر مكعب - من مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا".كما أشارت شركة "غازبروم" مرارا في وقت سابق، من المتوقع أن يكون الحمل على مرافق التخزين في أوروبا هذا الشتاء أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، بسبب الخدمات اللوجستية المتغيرة ومصادر إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية.وأضافت الشركة أن صادرات غازبروم إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة خلال 11.5 شهرًا من هذا العام انخفضت بنسبة 45.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 97.8 مليار متر مكعب من الغاز.بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب على غاز الشركة من نظام نقل الغاز في السوق المحلي خلال هذه الفترة بنسبة 5.2% أو 12.5 مليار متر مكعب.في الوقت نفسه، أشارت شركة غازبروم إلى أنه في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر ، على خلفية درجات الحرارة الباردة، زودت الشركة المستهلكين الروس يوميا من خلال نظام نقل الغاز بكمية قياسية من الغاز الطبيعي لنفس الفترة من السنوات السابقة. تم تسليم الحجم اليومي الأقصى - 1.61 مليار متر مكعب - في 7 ديسمبر 2022.

https://sputnikarabic.ae/20221211/غازبروم-تستمر-بضخ-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1071074603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, شركة غازبروم