https://sputnikarabic.ae/20221215/فلسطين-تطالب-بإجراءات-دولية-وأمريكية-حقيقية-لحماية-حل-الدولتين-من-إرهاب-بن-غفير-وسموتريتش-1071229926.html
فلسطين تطالب بإجراءات دولية وأمريكية حقيقية لحماية حل الدولتين من إرهاب إسرائيل
فلسطين تطالب بإجراءات دولية وأمريكية حقيقية لحماية حل الدولتين من إرهاب إسرائيل
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، مطالبة بإجراءات دولية... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:14+0000
2022-12-15T12:14+0000
2022-12-15T12:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأدانت الخارجية، "الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم"، مشيرة إلى "جريمة الاعتداء البشعة التي ارتكبتها عناصر الإرهاب اليهودي ضد مدرسة عوريف الثانوية وهجومهم على المدرسة وتحطيمهم للخلايا الشمسية".وأكد البيان، أن "دولة الاحتلال ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها والسيطرة عليها وتهويدها عبر تعميق الاستيطان فيها، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية".وأشارت الخارجية، إلى أن "استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم الى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها، وهو ما بات يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في التمرد على الاتفاقيات الموقعة وإرادة السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
https://sputnikarabic.ae/20221129/وزير-خارجية-فلسطين-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-أكثر-فاشية-من-كل-الحكومات-السابقة-وسنلجأ-لمجلس-الأمن-1070657323.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين تطالب بإجراءات دولية وأمريكية حقيقية لحماية حل الدولتين من إرهاب إسرائيل
12:14 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، مطالبة بإجراءات دولية وأمريكية حقيقية لحماية حل الدولتين من الإرهاب الإسرائيلي".
وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأدانت الخارجية، "الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم"، مشيرة إلى "جريمة الاعتداء البشعة التي ارتكبتها عناصر الإرهاب اليهودي ضد مدرسة عوريف الثانوية وهجومهم على المدرسة وتحطيمهم للخلايا الشمسية".
وأكد البيان، أن "دولة الاحتلال ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها والسيطرة عليها وتهويدها عبر تعميق الاستيطان فيها، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية".
وأشارت الخارجية، إلى أن "استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم الى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها، وهو ما بات يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في التمرد على الاتفاقيات الموقعة وإرادة السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".