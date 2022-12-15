https://sputnikarabic.ae/20221215/في-اليابان-متظاهرون-يحملون-لافتات-مكتوب-عليها-لا-نوافق-على-امتلاك-القدرة-لمهاجمة-قواعد-العدو-1071239669.html
في اليابان... متظاهرون يحملون لافتات مكتوب عليها "لا نوافق على امتلاك القدرة لمهاجمة قواعد العدو"
في اليابان... متظاهرون يحملون لافتات مكتوب عليها "لا نوافق على امتلاك القدرة لمهاجمة قواعد العدو"
نظم متظاهرون يابانيون احتجاجات ضد إدراج الضربات الانتقامية في الاستراتيجية الأمنية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T16:04+0000
2022-12-15T16:04+0000
2022-12-15T16:04+0000
العالم
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، فإن احتجاجًا على خطط اليابان لإدراج إمكانية توجيه ضربات انتقامية ضد القواعد العسكرية للعدو في استراتيجية الأمن القومي الجديدة للبلاد قد نُظم في طوكيو.وذكرت إذاعة "إن إتش كيه" أن نحو 800 شخص شاركوا في المظاهرة أمام مبنى البرلمان الياباني، مضيفة أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتطوير العسكري أحادي الجانب" و"لا نوافق على امتلاك القدرة على مهاجمة قواعد العدو".وخلال الاحتجاج، ألقى المشرع الياباني، أكيرا كويكي، نائب رئيس الحزب الشيوعي الياباني، كلمة انتقد فيها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخطط حكومته لزيادة القدرات الدفاعية للبلاد بدلاً من السعي لتحقيق تنمية أكثر سلمية.يشار إلى أن السلطات اليابانية المختصة يجب عليها تقديم ثلاث وثائق أمنية محدثة بحلول نهاية عام 2022: استراتيجية الأمن القومي للبلاد، والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع متوسط المدى.طالع أيضا: الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية
https://sputnikarabic.ae/20220302/اليابان-ترفض-فكرة-الاستخدام-المشترك-للأسلحة-النووية-مع-الولايات-المتحدة-1059346727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
في اليابان... متظاهرون يحملون لافتات مكتوب عليها "لا نوافق على امتلاك القدرة لمهاجمة قواعد العدو"
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نظم متظاهرون يابانيون احتجاجات ضد إدراج الضربات الانتقامية في الاستراتيجية الأمنية.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، فإن احتجاجًا على خطط اليابان لإدراج إمكانية توجيه ضربات انتقامية ضد القواعد العسكرية للعدو في استراتيجية الأمن القومي
الجديدة للبلاد قد نُظم في طوكيو.
وذكرت إذاعة "إن إتش كيه" أن نحو 800 شخص شاركوا في المظاهرة
أمام مبنى البرلمان الياباني، مضيفة أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتطوير العسكري أحادي الجانب" و"لا نوافق على امتلاك القدرة على مهاجمة قواعد العدو".
وخلال الاحتجاج، ألقى المشرع الياباني، أكيرا كويكي، نائب رئيس الحزب الشيوعي الياباني، كلمة انتقد فيها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخطط حكومته لزيادة القدرات الدفاعية للبلاد بدلاً من السعي لتحقيق تنمية أكثر سلمية.
وقال كيشيدا، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن طوكيو ستدرس كل خيار لضمان حماية مواطنيها، بما في ذلك احتمال شن ضربات انتقامية.
يشار إلى أن السلطات اليابانية المختصة يجب عليها تقديم ثلاث وثائق أمنية محدثة بحلول نهاية عام 2022: استراتيجية الأمن القومي للبلاد، والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع متوسط المدى.