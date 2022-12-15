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https://sputnikarabic.ae/20221215/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يمنحون-البوسنة-صفة-مرشح-للعضوية-1071245944.html
قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون البوسنة صفة "مرشح للعضوية"
قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون البوسنة صفة "مرشح للعضوية"
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على منح البوسنة صفة "الدولة المرشحة للانضمام إلى الكتلة"، ما يضع الدولة البلقانية المضطربة في بداية طريق طويل نحو... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:54+0000
2022-12-15T20:54+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أصبحت البوسنة الآن ثالث دولة بعد أوكرانيا ومولدوفا التي تحصل على صفة المرشح في الأشهر الستة الماضية، في خطوة يعتقد أنها مدفوعة بالخوف من نفوذ روسيا والصين في منطقة البلقان.ووصف رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، الخطوة بأنها "إشارة قوية للشعب، لكنها أيضا توقع واضح للسلطات الجديدة لتنفيذ الإصلاحات". وكتب على "تويتر": "مستقبل غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".حددت المفوضية الأوروبية، 14 أولوية للإصلاح تصر على أن البوسنة يجب أن تنفذها قبل أن تتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من فتح مفاوضات الانضمام الرسمية.أصر السياسيون البوسنيون على أن الوقت حان لمنح البلاد وضع المرشح. لكن الاتحاد الأوروبي قال إن المواجهة أدت إلى إغلاق كيان صرب البوسنة، جمهورية صربسكا، لمؤسسات الدولة والتسبب في "شلل فعلي" في عملية الإصلاح في الآونة الأخيرة.بعد قرار اليوم، تنضم البوسنة إلى سبع دول أخرى تحمل صفة مرشح، وهي تركيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا. قد تستغرق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سنوات عديدة حيث يقوم المرشحون بتنفيذ الإصلاحات التي يتعين على بروكسل تقييمها بدقة.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون البوسنة صفة "مرشح للعضوية"

20:54 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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وافق زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على منح البوسنة صفة "الدولة المرشحة للانضمام إلى الكتلة"، ما يضع الدولة البلقانية المضطربة في بداية طريق طويل نحو العضوية الفعلية.
أصبحت البوسنة الآن ثالث دولة بعد أوكرانيا ومولدوفا التي تحصل على صفة المرشح في الأشهر الستة الماضية، في خطوة يعتقد أنها مدفوعة بالخوف من نفوذ روسيا والصين في منطقة البلقان.
ووصف رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، الخطوة بأنها "إشارة قوية للشعب، لكنها أيضا توقع واضح للسلطات الجديدة لتنفيذ الإصلاحات". وكتب على "تويتر": "مستقبل غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
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حددت المفوضية الأوروبية، 14 أولوية للإصلاح تصر على أن البوسنة يجب أن تنفذها قبل أن تتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من فتح مفاوضات الانضمام الرسمية.
أصر السياسيون البوسنيون على أن الوقت حان لمنح البلاد وضع المرشح. لكن الاتحاد الأوروبي قال إن المواجهة أدت إلى إغلاق كيان صرب البوسنة، جمهورية صربسكا، لمؤسسات الدولة والتسبب في "شلل فعلي" في عملية الإصلاح في الآونة الأخيرة.
بعد قرار اليوم، تنضم البوسنة إلى سبع دول أخرى تحمل صفة مرشح، وهي تركيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا. قد تستغرق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سنوات عديدة حيث يقوم المرشحون بتنفيذ الإصلاحات التي يتعين على بروكسل تقييمها بدقة.
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