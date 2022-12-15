https://sputnikarabic.ae/20221215/ليتوانيا-تشتري-8-منظومات-هيمارس-الأمريكية-1071243701.html
ليتوانيا تشتري 8 منظومات "هيمارس" الأمريكية
ليتوانيا تشتري 8 منظومات "هيمارس" الأمريكية
أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقا لشراء ثماني منظومات راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T19:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت بوابة راديو وتلفزيون ليتوانيا: "اليوم الخميس، تم إبرام اتفاق بشأن أغلى عملية شراء للجيش الليتواني على الإطلاق".وأضافت: "تشتري ليتوانيا 8 منظومات "هيمارس" الأمريكية، إلى جانب صواريخ بمختلف أنواعها ومنها صواريخ بعيدة المدى تصل إلى الهدف على مسافة 300 كيلومتر".وأوضحت أن "الصفقة تقدر قيمتها بـ 495 مليون دولار أمريكي".كما أشارت إلى أن منظومات الصواريخ ستصل إلى ليتوانيا في عام 2025.ومن المقرر أن يوقع الاتفاقية وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/وزير-الدفاع-الأوكراني-يفضح-قصر-مدى-منظومات-هيمارس-1071239900.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
ليتوانيا تشتري 8 منظومات "هيمارس" الأمريكية
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أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقا لشراء ثماني منظومات راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت بوابة راديو وتلفزيون ليتوانيا: "اليوم الخميس، تم إبرام اتفاق بشأن أغلى عملية شراء للجيش الليتواني على الإطلاق".
وأضافت: "تشتري ليتوانيا 8 منظومات "هيمارس" الأمريكية
، إلى جانب صواريخ بمختلف أنواعها ومنها صواريخ بعيدة المدى تصل إلى الهدف على مسافة 300 كيلومتر".
وأوضحت أن "الصفقة تقدر قيمتها بـ 495 مليون دولار أمريكي".
كما أشارت إلى أن منظومات الصواريخ ستصل إلى ليتوانيا في عام 2025.
ومن المقرر أن يوقع الاتفاقية وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة.