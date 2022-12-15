https://sputnikarabic.ae/20221215/ماكرون-يعلق-على-اتهام-السلطات-البلجيكية-لقطر-بالفساد-1071225958.html

ماكرون يعلق على اتهام السلطات البلجيكية لقطر بالفساد

ماكرون يعلق على اتهام السلطات البلجيكية لقطر بالفساد

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية تتهم قطر بالفساد والتلاعب بسياسات البرلمان الأوروبي. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال ماكرون إن "الاتحاد الأوروبي يحتاج أولا لمعرفة كل الحقائق المتعلقة بالتحقيق في قضية فساد مرتبطة بقطر وكذلك معرفة كل ما يتعلق بالمتورطين في الأمر قبل اتخاذ أي قرارات".وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية أوروبية إن هناك توافقا من جميع المجموعات في برلمان الاتحاد الأوروبي على عزل نائبة الرئيس، إيفا كايلي، بسبب فضيحة رشوة لاحقتها مؤخرا.ووفقا لـ "إي بي"، فإن ممثلي ادعاء بلجيكيين اتهموا أربعة أشخاص بتورطهم المزعوم في حملة رشوة لدولة خليجية للتأثير على البرلمان الأوروبي في فضيحة هزت الدول الأوروبية.ومثلت الاتهامات أحدث منعطف في تحقيق مطول تم الكشف عنه علنا، عندما داهمت السلطات 16 منزلا - وكشفت عن 631800 دولار نقدًا - وجلبت ستة أشخاص للاستجواب، أطلق سراح اثنين فيما بعد.وقال مكتب المدعي العام في بيان إن المحققين "يشتبهون في أن يكون لدولة خليجية التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي"، لافتين إلى أن هذا الأمر يتم عن طريق "دفع مبالغ كبيرة من المال أو تقديم هدايا ثمينة لأطراف ثالثة ذات موقع سياسي أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي".وعلى الرغم من أن السلطات لم تذكر اسم قطر صراحة، فقد أبلغت مصادر وسائل إعلام بلجيكية ودولية أن السلطات كانت تشير إلى الدوحة.

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