https://sputnikarabic.ae/20221215/محافظ-دونيتسك-مركز-المدينة-يتعرض-لأكبر-هجوم-منذ-عام-2014-1071213272.html
محافظ دونيتسك: مركز المدينة يتعرض لأكبر هجوم منذ عام 2014
محافظ دونيتسك: مركز المدينة يتعرض لأكبر هجوم منذ عام 2014
قال رئيس البلدية أليكسي كوليمزين اليوم الخميس إن دونيتسك تعرضت لأكبر هجوم منذ 2014. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T04:49+0000
2022-12-15T04:49+0000
2022-12-15T04:49+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وكتب على قناته على تلغرام: "ارتكب الفاشيون الأوكرانيون جريمة حرب أخرى هذا الصباح. واليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا بالضبط، تعرض مركز دونيتسك لأكبر هجوم ضخم منذ عام 2014".وأضاف أن الساحة الواقعة عند تقاطع شارع بوغدان خملنيتسكي وشارع يونيفيرسيتسكايا وشكولني بولفار وشارع نابريجنايا ومنطقة السوق المغطاة في منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف.يتم تحديد معلومات حول الضحايا والأضرار.في وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد ممثلية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخًا من راجمة "غراد" في منطقتي فوروشيلوفسكي وكيفسكي في دونيتسك.
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
محافظ دونيتسك: مركز المدينة يتعرض لأكبر هجوم منذ عام 2014
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قال رئيس البلدية أليكسي كوليمزين اليوم الخميس إن دونيتسك تعرضت لأكبر هجوم منذ 2014.
وكتب على قناته على تلغرام: "ارتكب الفاشيون الأوكرانيون جريمة حرب أخرى هذا الصباح. واليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا بالضبط، تعرض مركز دونيتسك لأكبر هجوم ضخم منذ عام 2014".
وأضاف أن الساحة الواقعة عند تقاطع شارع بوغدان خملنيتسكي وشارع يونيفيرسيتسكايا وشكولني بولفار وشارع نابريجنايا ومنطقة السوق المغطاة في منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف.
يتم تحديد معلومات حول الضحايا والأضرار.
في وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد ممثلية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخًا من راجمة "غراد" في منطقتي فوروشيلوفسكي وكيفسكي في دونيتسك.