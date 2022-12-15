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https://sputnikarabic.ae/20221215/مسؤول-بوزارة-الطاقة-صادرات-الغاز-الجزائرية-تحقق-رقما-قياسيا-في-2022-1071232462.html
مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022
مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022
قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:35+0000
2022-12-15T13:35+0000
اقتصاد
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، اليوم الخميس، قال فيها إن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها".وأوضح مجلد أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي العام الحالي، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع".وأضاف المسؤول الجزائري: "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدتها الأزمة الروسية الأوكرانية".يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علق على ذلك خلال افتتاح جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك"، بمعرض الإنتاج الجزائري.وقال تبون: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا"، مضيفا: "أتمنى أن نصل خلال 2023 إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتصدير".
https://sputnikarabic.ae/20221213/الرئيس-الجزائري-نطمح-في-تصدير-100-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-العام-المقبل-1071177713.html
https://sputnikarabic.ae/20221211/الجزائر-سوناطراك-تعلن-بدء-إنتاج-الغاز-من-حقل-تينهرت-بطاقة-45-مليون-متر-مكعب-يوميا-1071092730.html
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اقتصاد, الجزائر
اقتصاد, الجزائر

مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022

13:35 GMT 15.12.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي.
الجزائر - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، اليوم الخميس، قال فيها إن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها".
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
الرئيس الجزائري: نطمح في تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل
13 ديسمبر, 21:46 GMT
وأوضح مجلد أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي العام الحالي، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع".
وأضاف المسؤول الجزائري: "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدتها الأزمة الروسية الأوكرانية".
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
الجزائر... سوناطراك تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل "تينهرت" بطاقة 4.5 مليون متر مكعب يوميا
11 ديسمبر, 16:00 GMT
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علق على ذلك خلال افتتاح جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك"، بمعرض الإنتاج الجزائري.
وقال تبون: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا"، مضيفا: "أتمنى أن نصل خلال 2023 إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتصدير".
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