https://sputnikarabic.ae/20221215/مسؤول-بوزارة-الطاقة-صادرات-الغاز-الجزائرية-تحقق-رقما-قياسيا-في-2022-1071232462.html
مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022
مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022
قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:35+0000
2022-12-15T13:35+0000
2022-12-15T13:35+0000
اقتصاد
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، اليوم الخميس، قال فيها إن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها".وأوضح مجلد أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي العام الحالي، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع".وأضاف المسؤول الجزائري: "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدتها الأزمة الروسية الأوكرانية".يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علق على ذلك خلال افتتاح جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك"، بمعرض الإنتاج الجزائري.وقال تبون: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا"، مضيفا: "أتمنى أن نصل خلال 2023 إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتصدير".
https://sputnikarabic.ae/20221213/الرئيس-الجزائري-نطمح-في-تصدير-100-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-العام-المقبل-1071177713.html
https://sputnikarabic.ae/20221211/الجزائر-سوناطراك-تعلن-بدء-إنتاج-الغاز-من-حقل-تينهرت-بطاقة-45-مليون-متر-مكعب-يوميا-1071092730.html
الجزائر
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اقتصاد, الجزائر
مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022
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قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي.
الجزائر - سبوتنيك
. جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، اليوم الخميس، قال فيها إن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها".
وأوضح مجلد أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي العام الحالي، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع".
وأضاف المسؤول الجزائري: "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار
بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدتها الأزمة الروسية الأوكرانية".
يذكر أن الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون، علق على ذلك خلال افتتاح جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك"، بمعرض الإنتاج الجزائري.
وقال تبون: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا"، مضيفا: "أتمنى أن نصل خلال 2023 إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه للتصدير".